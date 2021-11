¿Quién es la pareja de Zooey Deschanel?

La pareja de Zooey Deschanel es Jonathan Scott, una de las personalidades de la televisión más populares en Norteamérica gracias a la serie de televisión “Property Brothers” (conocida como “Hermanos a la Obra” en México), que protagonizó con su hermano gemelo, Drew.

La actriz de “(500) Days of Summer” y el contratista se conocieron en septiembre de 2019, durante uno de los rodajes de “Carpool Karaoke”, y se dice que se llevaron bien casi al instante. Durante ese mismo septiembre, Zooey anunció unos días antes que se estaba divorciando de su segundo esposo, el productor de cine Jacob Pechenik.

Al parecer los famosos “hicieron clic” al instante, ya que la estrella de la serie “New Girl” y el también actor confirmaron su relación un mes después de conocerse, exactamente en octubre de 2019, cuando compartieron su primera foto juntos en Instagram. Desde ese momento, la pareja no ha parado de compartir su amor con sus fanáticos en las redes sociales.

Biografía de la pareja de Zooey Deschanel, Jonathan Scott

La actriz y el contratista se han convertido en una pareja sólida que lleva más de dos años juntos/Foto: People

En caso de que aún no sepas quién es Jonathan Scott, la pareja de Zooey Deschanel, en La Verdad Noticias te contamos que su nombre real es John Ian Scott, pero es más conocido como Jonathan Silver Scott, es proveniente de Vancouver, Canadá.

Se ha desarrollado como actor, contratista, ilusionista y productor de cine y televisión, y actualmente tiene 43 años de edad, ya que nació el 28 de abril de 1978. Junto con su hermano gemelo Drew (Andrew Alfred Scott) se convirtieron en celebridades gracias a sus programas que estaban basados en la compra, renovación y venta de viviendas.

El más conocido es “Property Brothers”, pero también protagonizaron otros shows como “Buying and Selling”, “Brother Vs. Brother” y “Property Brothers: At Home”, que se transmiten en los Estados Unidos a través de HGTV.

Jonathan junto con su hermano fundaron Scott Brothers Entertainment, para crear televisión, películas y contenido digital. Actualmente Scott vive en Las Vegas, posiblemente junto con su novia Zooey.

¿Cuántos hijos tiene Zooey Deschanel?

Jonathan ha logrado tener una buena convivencia con los hijos de Zooey/Foto: La Gran Q

Zooey Deschanel se convirtió en mamá cuando estuvo casada con su segundo ex esposo, por lo que tiene dos hijos: Charlie Wolf de 4 años de edad y Elsie Otter de 6. Por ahora, no se sabe si la actriz de 41 años y su famoso novio quieren tener un bebé juntos, ya que Jonathan no ha tenido hijos.

Jonathan, la pareja de Zooey Deschanel y la actriz en Instagram se ha consolidado como una pareja bastante enamorada, y la cuarentena del 2020 los unió más que nunca, por lo que los fanáticos esperan que la relación sea duradera.

