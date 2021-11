¿Quién es la novia de Roberto Palazuelos en 2021? Es una pregunta que un gran número de sus seguidores se hacen, por ello te compartimos que recientemente el empresario y actor mexicano confesó que dejó la soltería y que encontró de nuevo el amor en una guapa modelo.

Así lo reveló el pasado mes de abril de este año durante su visita a los foros del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, quien reveló que decidió darle una nueva oportunidad al amor.

“Si me causa mucha ilusión encontrar el amor. Me divorcié y no quise tener una novia ni nada, pero ahorita estoy saliendo con una niña muy especial y en una de esas, pronto les doy la noticia”, comenzó por contar el actor Roberto Palazuelos.

Ex novias de Roberto Palazuelos

Gaby Platas y Palazuelos sostuvieron un breve romance

El Influencer y actor Roberto Palazuelos en 2019 estrenaba su nueva novia argentina de nombre Julieta Rodríguez quien era 28 años menor que el Diamante Negro; sin embargo en 2021 el empresario se dijo nuevamente soltero e incluso llegó a comentar que no le gustaba salir con chicas tan jovencitas pues ellas querían viajar y vivir en la fiesta y él ya no estaba para eso.

Asimismo, cabe resaltar que antes de su matrimonio con su ex esposa de Roberto Palazuelos, Yadira Garza, el actor sostuvo una relación con la actriz mexicana Gaby Platas aunque el noviazgo se mantuvo durante un breve tiempo.

El autor de "Alquimia para el éxito", llegó a desmentir lo que sostuvieron diversos medios de comunicación sobre que la relación entre Mariana Ivanovna y Roberto Palazuelos fue la causa del divorcio del actor y empresario hotelero con Yadira Garza.

Hijos de Roberto Palazuelos

Palazuelos y su hijo comparten muchos momentos juntos

En cuanto a la vida amorosa y personal del actor Roberto Palazuelos, tenemos conocimiento de que en el año 2004 se unió en matrimonio con Yadira Garza, fruto de cuya unión naciera un hijo llamado Roberto Junior .

Sobre su relación con su hijo Roberto Palazuelos Jr. de 16 años de edad, el actor lo catalogó como un buen hijo y que lleva una adolescencia bastante tranquila.

¿Cuántos años tiene Palazuelos?

Con 54 años de edad Palazuelos busca gobernar Quintana Roo

El actor de 54 años actualmente es reconocido por ser exitoso en su profesión artística, tras brillar en telenovelas como ‘Simplemente María’, ‘Mañana es para siempre’ y ‘Hasta el fin del mundo’ del Canal de las Estrellas de Televisa. Además, se ha consolidado como empresario en el ramo hotelero.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Roberto Palazuelos nació el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero, y es hijo de padre mexicano y madre francesa.

Es hijo único de esa pareja, aunque tiene cinco medios hermanos. Inició su carrera artística en los años 80, y en ese entonces apareció en telenovelas como Mi segunda madre y Simplemente María, pero el papel que lo lanzó a la fama entre el público juvenil fue el de Roger, para la telenovela Muchachitas.

Ahora conoces algunos detalles sobre quién es la novia de Roberto Palazuelos en 2021. Aunque no quiso revelar el nombre de la nueva dueña de su corazón, al parecer la relación del empresario hotelero con la misteriosa chica va viento en popa, pues incluso confesó que espera cumplir con ella el sueño de convertirse en padre de una niña.

