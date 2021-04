¿Quién es la novia de Henry Cavill, Natalie Viscuso?

Henry Cavill es conocido por sus grandes papeles en la pantalla grande y pequeña, en películas como Batman vs Superman: El origen de la justicia y en programas como The Witcher y The Tudors.

Hasta ahora, a excepción de una relación de alto perfil pero breve con la actriz de The Flight Attendan, Kaley Cuoco, el actor nacido en Gran Bretaña ha mantenido su vida personal fuera del centro de atención.

Ahora, la estrella de El agente de C.I.P.O.L. ha hecho oficial en Instagram su relación con Natalie Viscuso. Aquí en La Verdad Noticias te contamos todo lo que sabemos sobre la nueva conquista de Henry Cavill.

¿Quién es la nueva novia de Henry Cavill, Natalie Viscuso?

Aunque Cavill ha estado en relaciones en el pasado, la estrella de El Hombre de Acero nunca antes había sido tan público sobre una relación. El actor de 37 años acaba de oficializar en Instagram su noviazgo con Natalie Viscuso.

Compartió una foto al estilo de Gambito de Dama de él y Viscuso en medio de una fascinante partida de ajedrez, y la subtituló: "Este soy yo mirando tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie, me destruya en el ajedrez".

Sinceramente, es la publicación más dulce que verás hoy. Viscuso compartió la misma foto en su página de Instagram. Viscuso y Cavill fueron vistos juntos por primera vez en Londres paseando al perro del actor, Kal.

El nuevo amor del actor de The Witcher es un ícono por derecho propio. Viscuso es la vicepresidente de estudios de televisión y digitales de Legendary Entertainment en Los Ángeles.

La compañía es responsable de películas como El infiltrado del KKKlan y Godzilla vs Kong. Sin embargo, Henry Cavill y Natalie Viscuso probablemente se cruzaron mientras trabajaban en Enola Holmes de 2020.

Los fanáticos también pueden reconocer a Viscuso de un episodio de 2005 de Super Sweet Sixteen, donde recientemente se había mudado de Nuevo México para vivir con su padre rico y su madrastra en Los Ángeles.

