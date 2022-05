¿Quién es la mujer que acompañó a Christian Nodal en Honduras?

Christian Nodal estrena nuevo romance.

Hace unos días Christian Nodal fue visto a su llegada a Honduras, tomado de la mano con una misteriosa mujer y aunque no se ha confirmado que iniciará una nueva relación, sus fanáticos se han dado a la tarea de investigar su identidad y a qué se dedica.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Christian Nodal llegó a Honduras, de la mano de su nueva conquista, la cuál está identificada como Mariana García.

Recordemos que desde su ruptura con Belinda, el cantante ha sido relacionado con muchas mujeres, sin embargo afirma que se mantiene soltero y todas sus sus “amigas”.

¿Quién es la nueva novia de Christian Nodal?

El cantante fue visto con una nueva conquista a su llegada en Honduras.

Las fanáticas de Christian Nodal se han dado a la tarea de investigar quién es la nueva conquista del intérprete y afirman que se llama Mariana Garcia y es originaria de Sinaloa.

“Para las que quieren saber… les cuento que la chica que acompaña a Christian Nodal hoy en su concierto en la ciudad de Honduras se llama Mariana. Es de Sinaloa. Por si tenían el pendiente”, expresan.

De acuerdo a su cuenta de Instagram, es una reina de belleza, modelo e influencer y en sus redes sociales compartió imágenes detrás del concierto.

En un clip que compartió se observa que el cantante Christian Nodal le lanza un beso, por lo que los usuarios en redes afirman que es su nuevo romance.

Christian Nodal y Belinda

El cantante reveló que ha tenido platicas con Belinda.

Christian Nodal en una reciente entrevista, dio a conocer que ha tenido contacto con la cantante Belinda, con quien incluso se comprometió.

"Mmmm, no. Hemos tenido pláticas, pero no sé en qué posición nos ponga la vida", dejando en claro que ya no mantienen una relación.

Al ser cuestionado sobre una posible reconciliación con la actriz y cantante, Christian Nodal no descartó la posibilidad, aunque afirmó que sería una decisión que tomaría con el pasar de la vida.

