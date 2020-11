¿Quién es la máscara?: Paola Rojas se quita la máscara ¡Impresionanti!

Paola Rojas es una de las conductoras de noticias que más afluencia ha tenido en los últimos años, por su personalidad y profesionalismo, sin embargo, detrás de esta mujer seria, también hay una famosa a la que le gusta divertirse.

En ese sentido, la ex de Zague no tuvo miedo de participar del Reality Show “¿Quién es la máscara?, pero no como uno de los personajes que ya conocimos en el pasado, sino como una de las estrellas invitadas, pero quiso vivir la experiencia de estar debajo de un personaje.

Es por ello que en el reciente episodio de este programa la periodista acudió vestida con una especie de máscara de gas, la cual también distorsionó su voz, y no dejó de lado la oportunidad de dar pistas.

A Paola Rojas le preguntaron sobre su salsa favorita, y resaltó que le gusta la “Roja”, lo que fue la pista que determinó que los investigadores acertaron a quien se encontraba detrás de la máscara, y al grito de “Fuera máscara” la también conductora de Netas Divinas reveló su identidad.

¿Quién es la máscara? cada vez más intenso

SI bien, en los episodios pasados vimos a 2 personajes revelar su identidad en cada capítulo, ahora sólo saldrán uno a uno, y habrá que esperar un poco más para saber quien es el que abandona la competencia este 15 de noviembre.

Por lo pronto, Mapache, Zombie, Unicornio, Jalapeño, Elefante, Oso Polar, Quetzal, y Disco Ball continúan en la competencia, y lucharán por ser los grandes ganadores de este reality show.

Algunos de los nombres que figuran entre los artistas están Alan Estrada, Jesse Huerta, María León y Paty Cantú, pero habrá que esperar para saber que es lo que ocurrirá. ¿Cual es tu personaje favorito de Quien es la máscara?, dinos tu opinión en los comentarios.

