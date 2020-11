¿Quién es la máscara?: ¿Escorpión Dorado expone fraude? “Protegen a personajes”

La segunda temporada de ¿Quién es la máscara? ha dado mucho de que hablar, sobre todo por que en estos primeros 5 capítulos, los investigadores no han podido cumplir con su labor de atinarle a que personalidades se encuentran participando, y solo en un par de ocasiones han dado al clavo.

Después de que 10 personalidades ya hayan revelado su identidad, se ha hablado de si hay o no un fraude en el programa, y Alex Montiel, mejor conocido como “El Escorpión Dorado” dio a conocer los detalles sobre este show.

En primer lugar habló de que, cuando un artista se “corona” ganador, no hay premios de por medio, por lo que realmente no se puede ver como un programa de concurso, por lo que no hay un interventor de la secretaría de gobernación que de fe y legalidad a la votación del público.

Es por ello que se ha puesto en duda si Televisa está tratando de proteger a algunos de los personajes que participan en este programa, ya sea por su popularidad, o bien, por el tiempo y proyectos que se tenga con la empresa.

Eso sí, no hay nada confirmado, y todo esto son teorías o supuestos que planteó el periodista que dio vida a Cerbero.

¿Protegen a personajes en Quién es la máscara?

En el video que subió en su cuenta oficial de Youtube compartiendo su experiencia, el famoso habló de lo mucho que le hubiera gustado seguir en el programa, y que también hay cosas que se hacen con mucha discreción, como el hecho de que, verdaderamente nadie conocía su identidad, y él tampoco conoce a quienes se encuentran debajo de las otras máscaras.

Pero eso sí, supuso que hay personajes a los que se protegen, como Disco Ball y Mapache, que en cada una de las ocasiones que han salido al escenario terminan siendo salvadas por los jueces.

Estas declaratorias se suman también a las inconformidades presentadas por Arath De La Torre, quien interpretó a Xolo, y quien también tomó su salida como injusta. ¿Te gustó la participación del Escorpión Dorado como Cerbero?, ¿Crees que haya fraude en Televisa?.