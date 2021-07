¿Quién es la hija de Pedro Infante y Lupita Torrentera?

A Pedro Infante se le recuerda no sólo por sus canciones, sus películas y el trágico accidente aéreo en el que falleció (el 15 de abril de 1957), sino también por sus historias de amor y sus varios hijos con diversas parejas.

La primera esposa y la única legítima esposa que tuvo fue María Luisa León, una mujer ocho años mayor que él con quien se mudó a la Ciudad de México y vivió los inicios de su carrera, en medio de privaciones económicas.

Pedro Infante y Lupita Torrentera se conocieron cuando ella tenía 14 años y durante algún tiempo vivieron un romance que terminó por una infidelidad de él. Sin embargo tuvieron hijos entre ellos, Graciela Margarita Infante Torrentera.

¿Pedro Infante y Lupita Torrentera tuvieron hijos?

Lupita Torrentera tenía 14 años cuando conoció a Pedro Infante

Como un hombre alegre, atractivo y seductor es como Lupita Torrentera recuerda al actor mexicano Pedro Infante (1917-1957), con quien dice vivió un amor inolvidable, pues la supo conquistar con sus detalles, hasta que las infidelidades del sinaloense dieron por terminada la relación.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Pedro Infante y Lupita Torrentera vivieron juntos seis años y procrearon tres hijos: Graciela Margarita, quien falleció antes de cumplir dos años a causa de poliomielitis, Pedro y María Guadalupe Infante Torrentera, tiempo suficiente para que la joven actriz y bailarina viviera una bella historia de amor.

Guadalupe Torrentera Bablot, de 88 años de edad, compartió con Notimex los recuerdos que se mantienen vivos en su memoria, los platillos que le cocinaba, los momentos que vivieron juntos y la manera en que la conquistó y la convenció de irse a vivir con él, aunque aún estaba casado con su primera esposa, María Luisa León.

“No sabía que él era casado, yo tenía 14 años cuando lo conocí y cuando mi mamá, Margarita Bablot, se enteró de su engaño intentó quemar su casa”, recordó Torrentera en una entrevista de 2014 con la agencia Notimex.

¿A que se dedicaba Margarita Torrentera cuando conocio a Pedro Infante?

Lupita trabajó entonces como bailarina en el teatro Follies Bergere y cayó rendida ante la habilidad seductora de Infante, quien ya tenía algunos años de carrera como actor en el cine mexicano.

"Una vez lo vi afuera de su casa, otra me lo presentó Miguel Aceves Mejía, en la XEW, pero fue hasta que nos encontramos en el teatro Follies, donde yo me presentaba, que me dijo que me quería ver actuar".

Comentó que su mamá le prohibía platicar con el actor, porque todas las mujeres lo buscaban y se le abalanzaron, así que Pedro Infante le escribía recaditos en un pedazo de papel en los que le decía: "chaparrita eres muy bonita, te mando muchos besos".

La apasionada historia de amor de Pedro Infante y Lupita Torrentera pronto derivó en la llegada de su primer bebé. “Me embaracé y él me dijo que no me preocupara, que él me iba a hacer mi casa”, recordó Torrentera en la misma entrevista.

