¿Quién es la hija de Luis Miguel en la serie?

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, formó parte de la segunda temporada de la serie Luis Miguel, abarcando la relación que mantuvo con el cantante entre los primeros años de su vida hasta que cumplió los 19 años.

Tras la aparición de su personaje, Michelle Salas, denunció en su cuenta de Instagram que ella no ha tenido ninguna implicación con la producción sobre el cantante emitida por Netflix. Ella expresó: Yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal.

Si deseas conocer más acerca de quién es quién en la serie de Luis Miguel, así como la aparición y su relación con su hija Michelle Salas, a continuación La Verdad Noticias te informa al respecto.

¿Qué pasó con la hija de Luis Miguel en la serie?

Hija de Luis Miguel en la serie

La aparición de Michelle Salas en la serie de Luis Miguel en Netflixtuvo la finalidad de revivir la relación con su padre, al día de hoy rota por diferentes frentes. En la serie se pudo ver el encuentro amoroso que habrían mantenido la hija de Luis Miguel y su mánager Mauricio Ambrosi.

Por otro lado, Michelle Salas volvió a distanciarse del cantante debido a todos los problemas que surgieron por su presunto romance.

¿Qué pasó con Luis Miguel y Michelle Salas?

Luis Miguel y Michelle Salas

Michelle Salas nació como fruto de la relación entre El Sol con la actriz mexicana Stephanie Salas allá por 1988. No obstante, la relación entre ambos no se hizo pública hasta varios meses después con el nacimiento de Michelle en junio de 1989, a quien el propio Luis Miguel negó como su primogénita durante la emisión de un programa conducido por Verónica Mendoza. Es así que el cantante la privó de llevar su apellido, pese a que tiempo después se supo que ‘Luismi’ se veía en secreto con su hija hasta los 6 años.

Si bien es cierto que ni Luis Miguel ni Stephanie hablaron de su romance, fue la propia Michelle la que salió a dar la cara en 2005: Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!, dijo la joven, en ese entonces con 16 años.

Luis Miguel optó por no seguir negando lo evidente y, el mismo año que nació Miguelito, su primer hijo varón con Aracely Arámbula, le solicitó a su representante Alejandro Asensi iniciar los trámites de reconocimiento de su hija Michelle. Esto ocurrió en 2007, y un año después se hizo oficial la paternidad.

Así, sin mucho más tiempo que perder, ‘Luismi’ logró que Michelle se mudará con él a Los Ángeles, donde el cantante vivía con su nueva familia. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar luego de que se difundieran algunas imágenes de la hija de Luis Miguel con Asensi en situaciones románticas, a lo que el ‘Sol de México’ tomó la decisión de despedir a su representante.

Posteriormente surgieron nuevamente los problemas después de la forma en que Stephanie Salas fue retratada en la primera temporada de la Serie de Luis Miguel, hasta la fecha sigue este distanciamiento de hija y padre.

¿Cómo se llama la madre de Michelle Salas?

Stephanie y Michelle Salas

Michelle Salas es hija de Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, una de las intérpretes más conocidas del país latinoamericano, que se quedó embarazada del cantante a los 19 años. Además, Luis Miguel tiene otros dos hijos, Miguel y Daniel, aún menores de edad y que han crecido alejados de los focos. Estos dos son hijos de una relación con la también actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!