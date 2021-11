¿Quién es la hermana de Jenni Rivera? Rosa Amelia Rivera Saavedra es la hermana menor de Jenni Rivera y actualmente funge como albacea de la herencia de la cantante y CEO de la marca.

Rosie Rivera dijo que lleva años preparando su renuncia como la persona que está encargada de administrar los bienes de su hermana, la cantante Jenni Rivera, pues aseguró ya no soportar tanto odio, demandas y errores que le fueron puestos en sus manos a la muerte de la intérprete de La gran señora.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Rosie Rivera renunció a Jenni Rivera Enterprises en junio de 2021 después de que surgieran acusaciones de malversación de fondos por parte de los cinco hijos de Jenni Rivera quien sigue generando dinero aún muerta.

¿Qué fue de la hermana de Jenni Rivera?

Rosa Amelia Rivera Saavedra es la hermana menor de Jenni Rivera

Después de cumplir varios años de ser la albacea del legado de Jenni, la menor de la familia Rivera Saavedra expresó que muchas veces ha sentido mucho enojo hacia su hermana por haberle dejado un peso tan grande sobre sus hombros.

Soy aventada, de la noche a la mañana, a lo público, y ya no soy libre, porque ya no puedo ser yo, porque tengo todos los ojos sobre mí, ‘¿cómo está manejando el dinero?’, ‘¿cómo está manejando los negocios?’. ‘¿cómo están los niños?’. Y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera”.

Dijo que incluso sus familiares muchas veces sólo la contactan para hablar sobre negocios o dinero, de lo cual ya está cansada, porque, según sus palabras, eso ha provocado las críticas que recibe por cada decisión que hace, ya que todos cuestionan si está usando el dinero de la cantante a su beneficio o como su hermana lo pidió.

Agregó que la gente siempre intenta saber a cuánto ascienden sus ingresos, en qué trabaja su esposo, cuánto cuesta su casa o la ropa que utiliza. Rosie también tiene su personaje que aparece en la bioserie de la vida de la Diva que realizó el canal Telemundo.

¿La hermana de Jenni Rivera tiene hijos?

Rosa Amelia Rivera Saavedra albacea de la herencia de la cantante

En julio de 2013, Rosie dio a luz a su primera hija, Samantha. Pero su llegada el mundo no fue nada convencional. La californiana dio a luz en un auto. "Gracias Dios por darme una niña sana, hermosa y fuerte. No nació en el agua, no nació en un hospital. Fue en otro lugar muy especial", tuiteó en su momento.

La hermana de Jenni Rivera “La Diva de la Banda”, quien tuvo grandes éxitos, Rosa Amelia Rivera está casada con Abel Flores. Lo conoció teniendo ya una niña de 5 años, Kassey, de una relación anterior. Ahora ambos comparten dos hijos más, Samantha y Elías.

¿Quién es la hermana de Jenni Rivera en la serie?

Stephanie Arcila interpreta a Rosie Rivera, la hermana de Jenni

En la esperada serie basada en la vida de "La Diva de la Banda" fallecida, esta protagonizada por la actriz de origen estadounidense Angélica Celaya, Mariposa de barrio hace un recorrido autobiográfico por la vida de La Diva de la Banda, desde su nacimiento hasta su inesperado fallecimiento en diciembre de 2012. Para ello, cuenta con testimonios inéditos de la propia familia, amigos y socios que hacen de esta serie algo único y especial.

Stephanie Arcila interpreta a Rosie Rivera, la hermana de Jenni, y reconoce que la Diva de la Banda estaría 'sumamente orgullosa' de esta serie. "Ella siempre se sorprendía de que la gente la amaba, aunque ella ya era estrella, todavía se mantenía humilde y decía' ¿me aman? ¿de verdad me aman?' Y que se haga esta serie de una muchacha a la que todo el mundo le dijo que nunca iba a ser nada yo sé que ella va a estar muy orgullosa".

Ahora conoces quién es la hermana de Jenni Rivera y lo que ha tenido que pasar desde la muerte de la ‘Diva de la Banda’.

