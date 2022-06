¿Quién es la esposa de Alfredo Adame?

¿Te has estado preguntando quién es la actual esposa de Alfredo Adame? Para no hacerte el cuento largo, La Verdad Noticias te informa que desde que se divorció de Mary Paz Banquells en el 2017, él no se ha vuelto a casar.

Por supuesto, eso no significa que no haya tenido otras relaciones amorosas pues incluso hoy en día se encuentra saliendo con una mujer a la que le lleva más de 25 años.

¿Cuántas veces se ha casado Alfredo Adame?

Alfredo Adame únicamente contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera vez que lo hizo fue con Diana Golden, con quien estuvo casado apenas 2 años y la segunda vez que se casó fue con Mary Paz Banquells.

Sin duda alguna esa fue su relación más estable pues se separaron luego de 25 años de estar juntos y después de haber procreado a sus 3 hijos: Diego, Sebastian y Alejandro Adame Banquells.

¿Quién es la mamá de la hija de Alfredo Adame?

Alfredo y Vanessa Adame

La mamá de Vanessa Adame se llama María Luisa Castillo y es una mujer con la que se relacionó antes de que se casara y procreara con Mary Paz Banquells, pues además, Vanessa es su hija primogénita, tiene más 40 años y se dice que posee una personalidad similar al del problemático actor, aunque hoy en día se sigue desconociendo mucho sobre su madre.

¿Quién es Magaly, novia de Alfredo Adame?

Magaly Chavez es una influencer, modelo, cantante y conductora de radio que nació en 1986. Ella saltó a la fama en el año 2017 tras su aparición en el reality show “Enamorándonos” y aunque en esa ocasión no encontró el amor, Alfredo Adame logró conquistar su corazón.

Fue el 14 de febrero del 2022 cuando los medios lo captaron con una misteriosa mujer y más tarde se supo que se trataba de Magaly, la nueva novia de Adame, aunque claro, la diferencia de edad es algo de lo que todos se han preguntado pues ella tiene 35 años mientras que el actor 63.

Cabe destacar que su relación ha tenido altas y bajas, tal y como hemos podido ver en el programa televisivo “Soy famoso, sácame de aquí”, así que ya el tiempo dirá si están destinados a compartir más momentos juntos o terminar definitivamente.

