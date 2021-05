¿Quién es la actual novia de Christian Nodal?

La novia de Christian Nodal se llama Belinda, el cantante mexicano de 22 años de edad conoció a la famosa en una premiación pero coincidieron en la segunda temporada del reality show "La Voz", programa que se transmitió en TV Azteca. Los cantantes fueron parte de los coaches y desde que se unieron al proyecto su relación se volvió más cercana.

En el mes de agosto de 2020, la intérprete de "Amor a primera vista" confirmó su romance con Nodal, los famosos iniciaron su noviazgo el 4 de aquel mes. Desde entonces se han vuelto inseparables, incluso comparten fotografías y videos a través de sus historias de Instagram.

Y es que, tras darse a conocer que Belinda es la novia de Christian Nodal, algunos usuarios criticaron a la pareja por la diferencia de edad, ya que él en ese entonces tenía 21 años, mientras que la cantante aún tiene 28 años, pero a pesar de los comentarios, los tórtolos disfrutan de su noviazgo.

¿Quién fue la novia de Christian Nodal antes de Belinda?

María Fernanda fue la ex novia de Nodal

La novia de Christian Nodal fue María Fernanda Guzmán, pues antes de Belinda, el cantante mexicano inició un noviazgo con la guapa joven, quien es hija del ex futbolista Daniel Guzmán. La hija del ex deportista se dedica a crear contenido, pues a través de su cuenta social de Instagram comparte sesiones de fotos y presume sus diferentes looks, siendo una de las influencers más guapas.

María Fernanda terminó su romance con Nodal a finales de 2019, pues ambos comenzaron a distanciarse y eliminaron las fotos que habían compartido en las redes sociales cuando iniciaron su relación, tiempo después el cantante se dio la oportunidad en el amor y comenzó un noviazgo con la intérprete de "Luz sin gravedad".

Actualmente, la ex novia del cantante mexicano cuenta con más de 265 mil seguidores en su perfil social de Instagram, donde comparte fotos de sus vacaciones en la playa, además presume su buen gusto al vestir, ya que es una mujer apasionada por la moda.

¿Qué pasó con la novia de Nodal?

Ex novia del cantante reveló lo que pasó con Nodal

Antes de que Nodal conociera a Belinda y a María Fernanda, una joven se volvió viral en las redes sociales tras compartir un video en Tik Tok asegurando que fue la novia de Christian Nodal. La joven de nombre Fernanda confesó que "Te fallé", una de las canciones de Christian Nodal que lanzó en el año 2017 y forma parte del álbum "Me dejé llevar", habla del romance que tuvo con ella.

La joven mencionó a los usuarios que aquel tema cuenta la historia que vivió con él. La joven comentó en el video que se conocieron en la escuela, pero terminó su relación amorosa porque encontró a Nodal besando a otra mujer en una fiesta. A pesar de aquel pasado, la joven confesó que recuerda su historia de amor con Christian con cariño.

Belinda y Nodal presumen su amor

Belinda, la guapa novia de Nodal

Tras algunos romances que tuvo Nodal, el cantante se ha mostrado muy feliz con Belinda, la actual novia de Christian Nodal, ambos han compartido momentos en familia, incluso se han dedicado mensajes de amor en sus perfiles de Instagram, pues a pesar de que especularon que cuando inició su romance fue por publicidad para el programa "La Voz", los enamorados han dejado en claro que tienen un sólido noviazgo, pues en el 2020 te compartimos en La Verdad Noticias que Belinda y Christian Nodal se convirtieron en la pareja del año. Actualmente llevan 9 meses de novios.

