¿Quién es el papá de Galilea Montijo?

¿Quién es el padre de Galilea Montijo?

Gustavo Montijo Talamantes, papá de Galilea Montijo y conductora de televisión, falleció a causa de Covid-19 el pasado jueves 5 de agosto del 2021, así lo relató la conductora durante una emisión de Hoy.

Durante la emisión donde Galilea narró lo sucedido, compartió que hace unos 10 años él y la madre de la conductora decidieron regresar a Guadalajara y ella lo aceptó por la felicidad de ambos.

Si deseas conocer más acerca de la terrible pérdida de Galilea Montijo, a continuación La Verdad Noticias te comparte cómo falleció su padre y si contaba con su dosis completa de la vacuna contra el Covid-19.

¿Qué edad tenía el papá de Galilea Montijo?

Edad de Gustavo Montijo

No hay mucha información oficial sobre Gustavo Montijo Talamantes, pues se sabe que la conductora no llevaba buena relación con él. Al parecer el señor tuvo otra familia, razón por la que no pudo estar al pendiente de la conductora del programa matutino HOY durante su crecimiento. A pesar de estar de luto, Galilea Montijo celebró su aniversario de bodas.

¿El papá de Galilea Montijo estaba vacunado?

Gustavo Montijo ¿estaba vacunado?

Galilea Montijo mencionó que su padre ya contaba con su dosis completa de inoculación pero fue contagiado de coronavirus. La conductora externa: Mi papá estuvo diez días hospitalizado, él cayó como una víctima más del Covid, de esta terrible pandemia, y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas.

Montijo reiteró que no hay que bajar la guardia con los cuidados sanitarios y se solidarizó con las personas que, como ella, están perdiendo a sus seres queridos a causa del virus.

¿Qué pasó con la familia de Galilea Montijo?

Galilea Montijo no llevaba una estrecha relación con Gustavo Montijo, incluso en varias ocasiones afirmó que no lo conocía pues él la había abandonado cuando era sólo una niña. Posteriormente, el hecho de que mantuviera relación con una amante habría hecho que la presentadora le guardara rencor por muchos años.

Hacia el 2011, la revista TV Notas informó que Gustavo Montijo organizó un reencuentro con su familia para pedir perdón por llevar una doble vida, de acuerdo con un conocido de Galilea, la presentadora de Hoy no acudió a dicha reunión y de hecho, sólo estuvieron presentes cuatro de sus nueve hijos.

Según el entrevistado de la revista, el padre de Galilea viajaba a Guadalajara, Jalisco, para recibir terapias pero en realidad sostenía relación con otra mujer, razón por la que la presentadora habría roto todo contacto con él.

Después de la muerte del papá de Galilea Montijo expresó: Ahora que mi papá se fue, me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar.

