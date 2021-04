¿Quién es el nuevo novio de Billie Eilish? Conoce a Matthew Tyler Vorce

La ganadora del Grammy, Billie Eilish, estaba tomando un café informal con el actor Matthew Tyler Vorce, junto con su pitbull Shark, en Santa Bárbara, California. Vorse de 29 años, es un actor relativamente desconocido que no tiene mucha presencia en las redes sociales.

Según su página de IMDB, el nuevo novio (o mejor dicho, posible novio) de Eilish tuvo pequeños papeles en la película de vampiros Mother, May I Sleep With Danger? (2016) y el drama de asesinatos Little Monsters (2012).

Su cuenta de Instagram está configurada como privada (él sigue a Billie Eilish, que no lo sigue, pero la cantante de ‘Bad Guy’ no sigue a nadie) y su biografía dice: "Actor. Escritor. Degenerado. Los Ángeles".

No se sabe cuánto tiempo han estado saliendo, o si incluso están saliendo, pero fueron fotografiados por Page Six. En un momento, ella apoyó la cabeza en su hombro y él envolvió su brazo alrededor de su cuello. Ambas partes no han comentado los rumores.

Billie Eilish habló recientemente sobre su vida amorosa

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la vida amorosa de Eilish ha sido objeto de escrutinio en los últimos meses tras el lanzamiento del documental Billie Eilish: The World's A Little Blurry. Para contarlo todo, se sincera sobre su relación con un ex novio, el rapero 7: AMP.

Refiriéndose a su relación problemática y su posterior ruptura, dijo en el documental: "Simplemente no estaba feliz. No quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él".

Ella agregó: "Simplemente hubo una falta de esfuerzo. Yo estaba literalmente como, 'Amigo, no tienes suficiente amor para amarte a ti mismo, así que no puedes amarme, amigo. Y no lo haces. ¿Crees que sí?'.”

