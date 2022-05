¿Quién es el nuevo novio de Aleida Núñez? se ve envuelta en un rumor clasista

La actriz Aleida Núñez podría tener un nuevo novio, sin embargo también se encuentra envuelta en un rumor clasista, pues se dice que aún no presenta a su nuevo galán porque él no tendría los recursos económicos para costear los gustos de la famosa.

El pasado martes 3 de mayo la revista TV Notas compartió algunas imágenes en donde se observa a la actriz con quién podría ser su nuevo novio en el Vive Latino 2022, el cual se llevó a cabo en marzo.

Aunque las fotografías publicadas por la revista TV Notas ya llevan algún tiempo, se dice que la famosa aún sigue con él, pero que aún duda si compartir o no la noticia de su nuevo noviazgo y la identidad de su enamorado, ya que él es un camarógrafo.

¿Quién es el nuevo novio de la famosa?

La famosa aún no revela la identidad de su nuevo novio

Pese a que recientemente se rumoró que Aleida y Eleazar Gómez eran novios, el actor rompió el silencio y aseguró que los rumores eran falsos, por lo que ahora todo parece indicar que la conquista de la actriz es otra persona.

Tras las imágenes publicadas por la revista, se sabe que el nuevo novio de la famosa no es el actor, si no que se trataría de un camarógrafo, cuya identidada aún no ha sido revelada. Además en una entrevista la actriz reveló que “no es momento de presentarlo”, lo que ha desatado rumores que la acusan de clasista.

De acuerdo con información extraoficial el nuevo novio de Aleida es un camarógrafo, por eso ella no querría revelar su identidad. Se dice que ellos son “amigos cariñosos” y que la famosa lo tiene “a prueba” porque cree que él no puede costear su gustos caros.

Además, la presunta amiga de la famosa, quien habría revelado la información, asegura que la pareja lleva cerca de dos meses saliendo. Su romance habría iniciado luego que la actriz terminó con el millonario empresario de Texas, Bubba Saulsbury.

¿Cuánto mide de estatura Aleida Núñez?

La estatura de la actriz está arriba del promedio

La actriz, modelo, bailarina y cantante mexicana, Aleida Núñez, mide 1.65 metros de estatura. La famosa nació el 24 de enero de 1982, por lo que actualmente tiene 41 años de edad.

