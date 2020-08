¿Quién es el nuevo NOVIO de Jeffree Star? Comparte foto con su hombre MISTERIOSO

Jeffree Star y su novio de mucho tiempo, Nathan Schwandt, se separaron hace ocho meses para sorpresa de los fanáticos en línea.

Recientemente, Jeffree ha sido vinculado a un par de hombres, aunque han resultado ser solo rumores.

La última publicación de Instagram en la página de Jeffree parece ser su forma de anunciar que ahora tiene un nuevo hombre, y este es oficial de Insta.

Siga leyendo para obtener más información sobre el hombre misterioso.

¿Quién es el nuevo NOVIO de Jeffree Star?

El 23 de agosto, Jeffree subió una foto a su Instagram, mostrándolo en el regazo de un hombre misterioso, cuyo rostro está oculto.

Jeffree Star parece estar enamorado de nuevo

En la imagen íntima, los brazos del hombre rodean a Jeffree, quien también está de espaldas a la cámara.

Los fanáticos han estado especulando sobre quién podría ser el nuevo hombre del youtuber, y algunos adivinaron que podría ser Jozea Flores después de que la estrella de 'Gran Hermano' participara en un video llamado "First Date Does My Make Up".

Ese rumor se apagó rápidamente después de que los fanáticos notaron que Jozea no tiene tatuajes en los brazos, y el hombre de la fotografía sí.

Los fanáticos de guru de la belleza también notaron rápidamente el tatuaje de baloncesto en el brazo del hombre y descubrieron que podría ser un jugador de baloncesto.

The Shade Room en Instagram subió una publicación, que tituló: “¡Uf! Encontramos al hombre con el que Jeffree Star publicó, y es un jugador de baloncesto profesional en el extranjero, ¡todos! "

¿Qué piensan los fans?

Muchos fanáticos criticaron a The Shade Room por revelar públicamente la identidad del hombre en la foto de Jeffree, ya que parece que quería mantener su relación en privado.

Al parecer Jeffree Star quería mantener la identidad de su novio en secreto

Desde entonces, el hombre en cuestión ha convertido su Instagram en modo privado, donde ya tiene 12 mil seguidores.