¿Quién es el novio de Kourtney Kardashian?

Millones están sorprendidos por el nuevo novio de Kourtney Kardashian, quien está de vuelta en el mundo de las citas después de varios rumores de una supuesta reconciliación con su ex- pareja y padre de sus hijos, Scott Disick.

Se trata de Travis Barker, y aunque el nuevo romance de Kourtney Kardashian ha sido toda una sorpresa para muchos, la pareja se conoce desde años, lo que prueba que algunas relaciones pueden fortalecerse por una larga amistad previa.

Kourtney y Travis Barker en el cumpleaños de Machine Gun Kelly

Kourtney Kardashian y Travis Barker estuvieron juntos en la casa en Palm Springs, California de Kris Jenner, madre de la socialité, en enero de 2021. Finalmente, este abril una fuente cercana a la pareja reveló a Us Weekly que tienen un romance.

“Han sido amigos cercanos durante años y han estado saliendo durante un par de meses. Travis está muy enamorado de Kourtney y lo ha estado durante un tiempo", dijo la fuente, según los informes obtenidos por La Verdad Noticias.

Travis Barker, el novio de Kourtney Kardashian

El nuevo novio de Kourtney Kardashian es famoso por ser baterista de Blink- 182

Travis Barker de 45 años es un baterista de punk rock en Estados Unidos, conocido principalmente por ser el baterista de las bandas Blink- 182 y The Transplants. Kourtney y Travis han sido amigos durante 15 años.

El par se conoció en 2006 cuando Kim Kardashian era asistente de Paris Hilton, en ese entonces pareja del baterista. Gracias a Kim, Travis comenzó una amistad con Kourtney. El dúo que vive en la comunidad cerrada de Calabasas, California, ha sido visto juntos en numerosas ocasiones.

El ex novio de Kourtney Kardashian

Scott Disick no aprueba la nueva relación de Kourteny Kardashian

La nueva relación de Kourtney Kardashian se ha fortalecido en estas semanas, y su ex novio Scott Disick todavía se está adaptando. Un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians dejó en claro que el padre de los tres hijos de Kourtney, está luchando por aceptar que ella siga adelante.

Scott Disick trató de reavivar su amor antes de que Kourtney Kardashian comenzará a salir con Barker. La pareja tuvo un romance de 2006 a 2015 que terminó por infidelidades y problemas de abuso de drogas de Disick.

Ahora, la noticia del nuevo novio de Kourtney Kardashian pone fin a los rumores de una supuesta reconciliación con su famosa pareja, quienes continúan trabajando juntos en la crianza de sus hijos, pero han establecido límites saludables en su relación.

