¿Quién es el novio de Emma Myers en la vida real?

Emma Myers ha logrado popularidad tras su participación en la serie “Merlina”, proyecto disponible en Netflix donde da vida a Enid Sinclair, quien es una estudiante hombre-lobo de la Academia Nunca más, y es la compañera de cuarto y mejor amiga de la protagonista.

La joven actriz de tan solo 20 años de edad ha llamado la atención de los reflectores, por lo que algunos se han preguntado sobre su vida amorosa, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que han revelado de la famosa.

Y es que, la actriz estadounidense ha compartido algunas fotografías del detrás de cámaras de la serie, donde se puede apreciar los cambios de vestuario que ha utilizado en la serie, incluso en las noticias de la farándula te dimos a conocer el antes y después de su transformación de un look.

¿Emma Myers tiene novio?

La actriz de la serie "Merlina"

Hasta el momento se desconoce si la actriz tiene novio o si ha salido con alguien del medio, ya que ha mantenido en privado su vida amorosa, aunque en las fotos que ha compartido en su perfil, se puede apreciar que le gusta la música pop y rock coreando, y es una amante de los gatos.

Cabe mencionar que en el pasado, la actriz ya había dado a conocer su faceta como actriz en algunos proyectos en la televisión como: “The Glades”, así como series exclusivas como “Dead of Night”, que se transmitió en Snapchat.

Películas de Emma Myers

La joven actriz ha participado en varios proyectos en cine y televisión

La actriz Emma Myers de la serie “Merlina” tuvo la oportunidad de participar en algunas películas como “A Taste of Christmas” y “Girl in the Basement”, por lo que a su corta edad ya ha demostrado su gran talento en la actuación.

