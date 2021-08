La joven de TikTok ha causado furor en las redes sociales, pero sus fans se han cuestionado quién es el novio de Daniela Rodrice, por lo que a través de un video que compartió a sus seguidores en su canal, reveló cómo fue que conoció a un hombre mayor, quien llegó a su vida inesperadamente.

Cabe mencionar que la joven ha logrado popularidad debido a una de sus frases “Quisiese, pero no pudiese”, lo que ha llamado la atención de los internautas, pues se ha convertido en una personalidad de internet muy seguida; Rodrice ha sumado miles de seguidores por su contenido.

En La Verdad Noticias te compartimos por qué Daniela Rodrice se ha vuelto tan famosa, su carisma y sencillez han cautivado a los internautas, razón por la cual ha logrado buenas críticas de los usuarios, además de su belleza ha compartido divertido contenido en su canal de YouTube.

¿El novio de Daniela Rodrice es su sugar daddy?

Daniela Rodrice reveló cómo conoció a su sugar daddy

En julio del 2020, la popular chica de Mazatlán, Sinaloa confesó a sus seguidores que conoció a su sugar daddy, quien era amigo de su ex novio, lo que dejó sorprendidos a los internautas, pues la joven comentó que tuvo un momento complicado en su vida, confesó que dependía de su ex novio.

Durante sus confesiones, mencionó que luego de la ruptura sentimental con su ex, comenzó a frecuentar al amigo de su ex, incluso reveló en ese entonces que él le lleva 13 años, pero aseguró que luce muy joven. De igual forma comentó que fue algo diferente, porque era un amigo de su ex.

En el video de YouTube de Daniela Rodrice, recordó cómo inició la historia de amor entre ella y el sugar daddy. La joven confesó a sus seguidores que se sentía muy nerviosa cuando salían, incluso una amiga de Rodrice le confesó que él era el hombre que ella necesitaba.

¿Cómo descargar los stickers de Daniela Rodrice?

Daniela Rodrice, la popular joven que ha causado furor en TikTok

Para descargar sticker los usuarios deben descargar de Google Play una aplicación llamada stickers de youtubers para WhatsApp. Una vez instalada la aplicación podrás elegir las pegatinas, incluso puedes encontrar otras aplicaciones para poder crear divertidos stickers de Daniela Rodrice.

La joven de 24 años de edad ha logrado cautivar a miles de seguidores, incluso en la cuenta de Instagram de Daniela Rodrice ha sumado más de 598 mil usuarios, debido a las fotos que comparte de sus looks, así como videos de sus actividades cotidianas, aunque los usuarios han quedado intrigados por el novio de Daniela Rodrice, pues no ha revelado su identidad.

