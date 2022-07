¿Quién es el novio de Andrea Meza y en qué trabaja?

Andrea Meza y su novio Ryan Antonio se conocieron por medio de Instagram.

Andrea Meza se encuentra en la cima de su carrera, después de ganar el certámen de belleza Miss Universo, se ha enfocado al espectáculo, donde destaca gracias a su belleza y talento, sin embargo su vida privada la mantiene alejada de los reflectores, aunque lleva una relación estable con Ryan Antonio, por lo que te contamos todo sobre su novio.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Andrea Meza fue la tercera Miss Universo mexicana, sin embargo su reinado fue poco tradicional, ya que se dio en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

A pesar de que su reinado ha sido el más corto, la modelo y conductora ha logrado destacar en el mundo de la farándula, donde no ha dejado de dar de qué hablar.

Andrea Meza y su novio

Andrea Meza y su novio Ryan Antonio mantiene su relación lejos de los reflectores.

El novio de la ex Miss Universo, que ahora se dedica a la conducción, se llama Ryan Antonio, tiene 32 años y es oriundo de Missouri, Estados Unidos.

Ryan Antonio es una estrella de TikTok, donde se dedica a promover el aprendizaje del idioma español, por lo que su contenido está basado en el idioma, mismo que aprendió gracias a su novia Andrea Meza.

La pareja ha dado a conocer que se conocieron por medio de redes sociales y aunque la famosa comenzó a seguirlo en Instagram, fue el TikToker quién le comenzó a escribir, pero ella en un principio ignoró los mensajes.

“Yo la contacté por mensaje en Instagram y por texto le dije: ‘¡Feliz cumpleaños Andrea!’. Ella me respondió y me dijo ‘muchas gracias’, y yo le respondí con un ‘¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo para tu cumpleaños?’ y, ¡Ella me ignoró!” contó Ryan.

Aunque poco después Ryan recibió una disculpa por parte de Andrea Meza y fue cuando comenzó una amistad que consistía en hacer videollamadas, hasta lograr concretar una cita, que dio paso a una relación amorosa.

Andrea Meza en Miss Universo

Andrea Meza se convirtió en la tercera Miss Universo mexicana.

El reinado de Andrea Meza estuvo rodeado de detalles poco singulares, ya que tuvo el título por un tiempo más corto que lo acostumbrado, con solo 210, y también ha sido la reina más grande en llevárselo.

La joven originaria de Chihuahua se convirtió en la tercera mexicana en la historia en ganar el certamen de Miss Universo, recordemos que la primera fue Lupita Jones.

Actualmente Andrea Meza se dedica a la conducción y está en constante contacto con las redes sociales, donde impone nuevas tendencias.

