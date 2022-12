¿Quién es el influencer con el que Karely Ruiz desea colaborar en OnlyFans?

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más seguidas de todos los tiempos, puesto que con su sensualidad ha logrado atrapar a más de uno, mediante la cantidad de fotografías y videos que comparte en sus redes sociales.

Durante una entrevista, el “Escorpión Dorado” señaló que la mayoría de los influencers al cumplir con cierto número de seguidores suelen volverse cantantes o actores y le cuestionó si estaba interesada en algo así: "Cantar y actriz por**".



Antes de que el conductor pronunciara palabra alguna, la invitada le lanzó la reveladora propuesta: "¿No quieres grabar videos conmigo?".

Claro que él no dejó pasar la oportunidad para señalar que si se encontraba interesado en ello: "Yo si ahue**".



De inmediato, Ruiz puntualizó que la invitación era para contenido de adultos, no obstante él decidió darle vuelta al asunto y abordar el tema de la música en torno al género que le gustaría cantar:



"Tipo Kenia Os, es muy bonita. Como ha triunfado es una diosa", aseguró.

Sin embargo, Karely retomó el tema: "¡Oye, deberíamos colaborar para OnlyFans!".



En esta ocasión la propuesta no fue correspondida de manera clara y es que el Escorpión prefirió primero informarse acerca de las ganancias, las cuales no reveló Ruiz, con el motivo de que aún no son nada para compartir tales datos, a lo que él contestó que si lo invita a un negocio debe saber:



"Me estás invitando a un negocio, debo saber", señaló.

Bdejó en claro que es una de las mejores pagadas junto con Celia Lora y Yanet García. Para finalizar, declaró que el youtuber podría estar en ese top si así lo quisiera:



"Puedes ser tú, bueno, enseña los 18 centímetros que te cargas", concluyó.

