¿Quién es el esposo de Laura Flores que se encuentra grave?

Laura Flores es una bella actriz mexicana que actualmente atraviesa por momentos difíciles debido al delicado estado de salud de su esposo, Matthew Flannery, quien permanece hospitalizado en Estados Unidos debido a una rara enfermedad que afecta su sistema inmunológico.

Tristemente, entre lágrimas, la actriz, reveló que su pareja se debate entre la vida y la muerte, por lo que teme perder al “único hombre que la ha tratado como reina”.

En entrevista para “De primera mano”, la exparticipante de “MasterChef Celebrity” habló entre lágrimas sobre la enfermedad de su esposo por la que se mantiene en tratamiento médico para que su hígado y páncreas funcionen de manera correcta.

La salud del esposo de Laura Flores

Flores ha dado a conocer que esta no es la primera vez que está hospitalizado, pues durante los tres años que han estado casados ha entrado y salido de nosocomios, pero su salud no había estado tan grave como ahora.

“Sigo adelante porque están mis hijos, y si me pongo a llorar como Magdalena y no resuelvo, ¿a dónde vamos a parar? Entonces trato de ser fuerte y de vivir una vida “normal”, porque cuando me he llegado a quebrar”

Además, la actriz mexicana agregó: “Veo que a ‘Matt’ eso no le ayuda (…) Él sabe que tiene que cuidar su sistema inmunológico por medio de gammaglobulina, pero muchas veces, a pesar de esa dosis, se presentan fallas en el funcionamiento”, indicó en entrevista para TVyNovelas.

¿Quién es Matthew Flannery?

Esposo de Laura Flores

El esposo de Laura Flores es una persona alejada de los reflectores y no está relacionada con la farándula por lo que es poca información la que se tiene sobre él. Aunque se sabe que es un reconocido empresario en Estados Unidos que posee más de 30 los de experiencia en la industria de la construcción.

La construcción de edificios, puentes, aeropuertos y carreteras se encuentra entre los proyectos en los que ha participado Matthew Flannery en Estados Unidos, lo que lo ha llevado a conocer gran parte de aquel país.

Laura Flores ha mantenido los detalles de su matrimonio fuera de las cámaras, sin embargo, reveló algunos detalles de su historia de amor. En octubre de 2019 sorprendió al público al anunciar que se había casado por lo civil con Matthew Flannery, incluso, su propia familia se enteró de la unión hasta que comenzaron a vivir juntos durante la pandemia de Covid-19.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales relató que fue durante un viaje a Europa que él le propuso matrimonio, aunque la sortija no estuvo lista para el tierno momento y sólo se la mostró a través de una imagen en su celular.

