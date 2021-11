¿Quién es el esposo de Erika Buenfil en la vida real? Hasta donde se sabe continúa como madre soltera, sin embargo ella ha revelado que ha sostenido relaciones con algunos actores en algún momento de su vida.

Érika Buenfil, es mejor conocida por ser una actriz y productora de televisión. En los últimos años, hizo un increíble regreso a través de las redes sociales y, por ello, su vida personal se ha vuelto objeto de mayor escrutinio público.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en TikTok, la actriz se ha vuelto una sensación, donde hace videos divertidos, ya sea por cuenta propia, o incluso con su hijo. Además ha sido muy abierta con respecto a su familia, luego de revelar dramática y triste historia.

¿Quién es la nueva pareja de Erika Buenfil?

Erika Buenfil dio a conocer que la relación con Eduardo Yáñez, con quien compartió el rol protagónico, no habría sido del todo buena.

Luego de cuatro décadas de trabajar en el medio, y tras haber participado en más de 30 telenovelas en las que compartió escena con famosos galanes de la televisión, Erika Buenfil la reina del Tik Tok ha asegurado que, si bien no suele enamorarse en el set de grabación, sí ha sostenido romances con algunos de sus compañeros actores.

En 1996 los actores Eduardo Santamarina y Erika Buenfil dieron vida a José Andrés Garcés del Valle López y Marisol Ledezma Garcés del Valle en la telenovela Marisol, una producción de Juan Osorio para Televisa. Fue en el rodaje de este melodrama donde el romance de la ficción se convirtió en realidad.

En otra ocasión se descubrió su presunta relación con Eduardo Yáñez en aquellos años de grabación, pues la química y la pasión con la que sostenían sus encuentros cercanos dentro de los papeles en la telenovela dieron mucho de qué hablar, el cariño de ambos se reflejó fuera de los reflectores y las cámaras del set de grabación.

Ex esposo de Erika Buenfil

Ernesto Zedillo Jr.nunca se hizo responsable de su hijo con Erika Buenfi

De acuerdo a declaraciones de la actriz, nunca ha estado casada; sin embargo producto de una relación con Ernesto Zedillo Jr, el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, nació Nicolás de Jesús Buenfil López hijo de Erika Buenfil.

Sin embargo, Erika Buenfil reveló que el hombre ¡estaba casado! De hecho, es por esta misma razón que trató de esconder la identidad del padre de su hijo por unos años, hasta que se dio a conocer el secreto por primera vez en 2008 en "Ventaneando".

¿Cuántos hijos tiene Erika Buenfil?

Erika Buenfil tuvo un solo hijo de nombre Nicolás

La actriz del Canal de las Estrellas, Erika Buenfil ha manifestado que su único amor en su vida es su hijo, Nicolás y aclaró que de hecho, el papá del joven de 16 años jamás se ha hecho responsable del menor, ni le ha dado nada para criarlo, ni ahora, ni en el pasado.

"Lo conoció una vez bebé, y nunca más. Nicolás no se acuerda de él", además, Erika dejó totalmente en claro su hijo siempre ha sabido quién es su padre: "Yo no le miento, ni jamás le he prohibido si en algún momento dado él quiere buscarlo. No tengo los datos, pero es cuestión de buscar y siempre hay alguien que pueda conectarnos."

Ahora conoce detalles sobre quién es el esposo de Erika Buenfil en la vida real y sus romances que vivió con algunos actores.

