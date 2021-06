¿Quién es el actual novio de Billie Eilish?

El nuevo novio de Billie Eilish ha dado mucho de que hablar, y los fans están con todo para descubrir más sobre el nuevo supuesto dueño del corazón de la cantante.

La famosa sorprendió en este 2021 por un cambio de look radical, pasando de ser una “chica más juvenil, a sentirse cada vez más mujer'', según sus propias palabras en su entrevista con Vogue U.K.

Desde hace vario días se dio a conocer que la intérprete de “Bad Guy” estaría saliendo con el actor Matthew Tyler Voce, quien es considerablemente más grande que ella, pues Eilish tiene 19 años, y el susodicho es 10 años más grande que ella, teniendo 29 años de edad.

Esta fueron la fotos con las que se dio a conocer el supuesto noviazgo

Aunque es un actor, es considerablemente desconocido, ya que no tiene mucha presencia en las redes sociales, y tiene en su IMDB papeles como May i Sleep With Danger?, y también Little Monster.

En las imágenes se ve a ambos muy románticos, pero este no sería el primer novio de Billie Eilish, y en La Verdad Noticias te platicamos lo que sabemos sobre las relaciones de la joven cantante.

¿Quién era el novio de Billie Eilish en 2020?

Billie Elish salió con Brandon Adams

Según el documental Billie Eilish The World’s a Little Blurry, la cantante tenía una relación con el cantante Brandon Adams, joven rapero conocido como 7:APM, quien le llevaba 5 años a la famosa.

De acuerdo con el documental, estuvieron saliendo por poco más de un año, pero en secreto,

Aunque el secreto no era tan secreto, pues en varias ocasiones se dejaban ver juntos, pero ante los seguidores eran únicamente amigos.

No se saben exactamente los motivos de su separación, pero se cree que la famosa prefirió terminar por lo sano.

Yo no quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él. No creo que debas estar en una relación, súper emocionada por ciertas cosas que a la otra persona no le podrían importar menos

¿Quién fue el primer novio de Billie?

Él fue el primer amor de Billie Eilish

Lo que se sabe de la vida romántica de Eilish es que su primer novio ha sido Henry Withford, quien fue el afortunado en darle su primer beso. Poco se sabe de la relación en sí, sin embargo, revela que no fue una experiencia agradable.

De ahí en fuera, todo lo hombre con los que ha sido relacionada son rumores que nunca confirmo, y es que prefiere mantener su vida privada en el hermetismo.

La cantante está en uno de los mejores momentos de su vida artística, pues con un nuevo disco en puerta y al parecer su vida romántica va en buen camino.

¿Crees que el Novio de Billie Eilish esté a la altura de la cantante?, dinos tu opinión en lo comentario y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.