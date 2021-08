Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza de nuevo son tendencia en redes sociales, ahora por problemas con otro influencer, lo que ha llevado a muchos internautas a preguntarse ¿quién es el Zorrito Youtubero y cómo se relaciona con la pareja? por lo que en La Verdad Noticias te contamos lo que sabemos al respecto.

Aunque en redes sociales es mejor conocido como Zorrito Youtubero el nombre de este influencer es en realidad Javier Mata Delgado, y se dedica a compartir en su canal de youtube críticas y vlogs. Actualmente tiene más de 800 mil suscriptores y desde hace bastante tiempo ha tenido problemas con “La Lindura mayor” y su esposo.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias Kimberly ha recibido una ola de críticas y burlas a través de las redes sociales y como era de esperarse JD Pantoja salió a su defensa y arremetió nuevamente contra Kenia Os y Zorrito, asegurando que la persona que está detrás de todos los ataque es Zorrito, quien además indicó actúa por órdenes de Keania Os.

¿Quién es el Zorrito Youtubero y qué problemas tiene con Kenia Os?

Kenia Os y el youtuber parecer no tener problemas

El zorrito es un youtuber que ha dedicado gran parte de su carrera a criticar a la pareja de influencers y su carrera musical, pese a ello tal parece que no tiene ningún problema con Kenia Os, pues incluso la defendió de JD Pantoja y le pidió que no la involucre en sus problemas.

Luego que el esposo de “La lindura Mayor” indicara que el Zorrito atacó a la pareja por ordenes de Kenia Os, el influencer Javier Mata indicó que Kenia no tiene nada que ver con el contenido que él publica en su cuenta de Youtube, mencionó que él es el único que controla su contenido y que no recibe ordenes de nadie.

¿JD Pantoja y Kimberly Loaiza demandaron a Zorrito Youtubero?

Tal parece que la lindura mayor interpuso una denuncia contra el youtuber

El Zorrito recibió en días anteriores una notificación sobre una denuncia en su contra, la cual presuntamente se habría interpuesto meses atrás y aunque no reveló el nombre de la persona que lo denunció dio a entender que fue interpuesta por JD Pantoja y Kimberly Loaiza.

“Se me ha notificado una denuncia en mi contra. Al parecer fue hecha hace 4 meses y hoy se me notificó mediante un documento oficial. Por el momento no podré decir quien la hizo pero ustedes conocen bien a estas personas.” indicó el youtuber.

La denuncia fue interpuesta contra Javier Mata Delgado, quién es el Zorrito Youtubero. Tras esta acción penal en su contra el influencer indicó que la situación no es tan grave y que los youtubers Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza lo único que quieren es frenar su libertad de expresión.

