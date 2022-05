¿Quién es Zara Phythian, actriz de Doctor Strange acusada de abuso?

Zara Phythian es una bella actriz que dio vida a Brunette Zealot en Doctor Strange en 2016, y su esposo, Victor Marke, fueron declarados culpables de tener relaciones sexuales con una niña de 13 años y, en el caso de Marke, también de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

Se ha destacado por múltiples medios, incluidos la BBC y el Nottingham Post, que Phythian, de 37 años, fue condenada el miércoles en el Tribunal de la Corona de Nottingham (Reino Unido) por catorce cargos de actividad sexual con una niña entre 2005 y 2008, comenzando cuando la niña tenía 13 años.

Además de los mismos catorce cargos de la actriz de la cinta Doctor Strange, Marke, de 59 años, fue declarado culpable de cuatro cargos adicionales de agresión indecente contra otra mujer entre 2002 y 2003, cuando tenía 15 años.

La pareja cumplirá su condena

El mes pasado se reprodujo una entrevista policial con la primera víctima en el Tribunal, en la que alegó que Marke y Phythian abusaron sexualmente de ella cuando tenía entre 13 y 15 años. “Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni decir nada, dijo a la BBC.

Haya el momento, los representantes de Phythian y Marke no han respondido a la solicitud de comentarios sobre los cargos o condenas, expresa People.

La primera víctima describió admirar a Phythian, que en ese momento trabajaba como instructora de artes marciales en Nottinghamshire, Reino Unido, al igual que Marke. Ella alegó que Phythian y Marke le dieron alcohol antes de que Phythian la desafiara a practicarle sexo oral a Marke, quien, según los informes, aún no estaba casada con Phythian, sino con otra mujer en ese momento.

¿Quién es Zara Phythian?

La actriz Zara Phythian es conocida por ´Accident Man 2' (2022), 'Tribal Get Out Alive' (2020) y 'Doctor Strange' (2016). Está casada con Victor Marke desde el 2015.

“Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara en ese momento, porque la admiraba y trataba de ser como ella”, dijo la joven, de acuerdo con la BBC. Ella dijo que Marke luego tuvo relaciones sexuales tanto con Phythian como con la demandante. La joven le compartió a la Policía que Marke le dijo que nadie “le creería” y amenazó con hacerle daño si decía algo, y agregó sobre la pareja: “Siempre tuvieron poder sobre mí”, según la BBC.

Junto con los cargos presentados contra Phythian y Marke por parte de esa demandante, Marke enfrentó cuatro cargos más de otra mujer que alegaba que él abusó sexualmente de ella entre 2002 y 2003, cuando ella tenía 15 años.

Según The Nottingham Post, esta última mujer dijo que Marke comenzó a tener relaciones sexuales con ella cuando tenía 16 años. Según los informes, Phythian y Mark han negado todas las acusaciones de ambas demandantes.

Actriz fue condenada

“Quiero agradecer a las dos víctimas que han mostrado un gran coraje al presentarse y hablar sobre su terrible experiencia”, dijo el oficial investigador Parminder Dhillon después del veredicto, informa el Nottingham Post. “Aunque ningún castigo dictado por un tribunal puede deshacer el daño de por vida que les causaron, espero que se sientan algo reconfortadas al saber que ahora se ha hecho justicia”.

Zara Phytian, en Doctor Strange (2016), formó parte de la tribu de los zelotes, liderada por Kaecilius (Mads Mikkelsen), también Phytian caracterizó a uno de los miembros de los zelotes (zealot), una facción dividida de los Maestros de las Artes Místicas liderada por Kaecilius (interpretado por Mads Mikkelsen) en la primera entrega de la saga de Dr. Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, cuya segunda parte, en el multiverso de la locura, se estrenó la semana pasada.

Cabe destacar que de acuerdo con el portal IMDB, Zara Phytian actuó en 23 títulos más, entre los que se destacan además las cintas de suspenso Tribal Get Out Alive y Cannibals and Carpet Fitters.

