¿Quién es Yurgenis, la venezolana de La Venganza de los Ex VIP 2?

¿Quién es Yurgenis, la sensual venezolana de La Venganza de los Ex VIP 2?

Yurgenis Aular, quien es participante de La Venganza de los Ex VIP, reality show de MTV Latinoamérica y Paramount+, es una modelo y bailarina venezolana de 24 años de edad, originaria Venezuela, pero radicada actualmente en México.

De acuerdo con su biografía disponible en internet, su cumpleaños es el 7 de mazo y nació en el año 1998, pero su nombre completo no se sabe.

La modelo venezolana es considerada como una de las influencers más famosas de todo su país.

Su popularidad se hizo evidente tras su participación en un video musical en 2017, su habilidad en el baile le han hecho participe de colaborar con grandes figuras del ambiente artístico en diversos videoclips, shows y más.

Yurgenis, influencer de OnlyFans

Yurgenis ha ganado miles de seguidores en sus redes sociales, pues sin duda es una de las mujeres más sensuales del medio, sus publicaciones destacan su belleza. La venezolana también tiene planes de terminar sus estudios en Odontología.

¿De qué trata La Venganza de los Ex VIP?

Diez de los influencers más conocidos de Latinoamérica, principalmente México, que están aparentemente solteros, se van de vacaciones al Caribe colombiano, con la intención de encontrar un amor o aventura, sin embargo, sus planes, y prioridades, cambian cuando su ex novias, ex novios o ex parejas llegan a donde ellos están viviendo la fiesta.

