Los internautas se han preguntado quién es Valentina Noli, la joven de tan solo 14 años de edad, es la hija no reconocida del actor mexicano Jorge Salinas, la joven heredó la belleza de su madre y quiere dedicarse a la actuación como sus famosos papás.

Recordamos que en el 2006, Andrea Noli y Salinas mantuvieron una relación sentimental mientras que el actor de telenovelas estaba casado con Fátima Boggio, debido a aquel romance nació Valentina, quien últimamente ha causado furor en las redes sociales.

En La Verdad Noticias te compartimos recientemente que la hija de Jorge Salinas con Andrea Noli no quiere conocerlo, pues ahora que conoce la situación real, no tiene intenciones de acercarse al famoso, así lo dio a conocer Andrea en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

¿Quién es Valentina Noli?

La hija no reconocida de Jorge Salinas tiene 14 años de edad

La hija no reconocida de Jorge Salinas nunca ha convivido con su papá ya que su madre se ha encargado de cuidarla y alejarla de las cámaras de televisión, pero la joven cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales, su belleza ha llamado la atención de los internautas.

Valentina heredó la belleza de su mamá así como la personalidad de Noli, pues la mamá de la joven incursionó en el mundo del modelaje antes de convertirse en actriz, por lo que su hija ha seguido los pasos de su mamá participando en pasarelas.

Durante el programa de televisión “Ventaneando”, la madre de la joven reveló que su hija está empezando a hacer castings y confesó que los está haciendo muy bien ya que es el principio de mucha prueba y error, aseguró en la entrevista.

Por otro lado, comentó que lo que no le parecía es que empezara muy chica con respecto a dejar los estudios para dedicarse a la profesión, pero mencionó que es muy bonito cuando uno tiene facilidad o talento.

La mamá de la joven comentó que siempre apoyará a Valentina en sus decisiones, pues mencionó que está queriendo entrar en el medio artístico, por lo que la protegerá y guiará durante el proceso. De igual forma mencionó que su hija podría dedicarse al medio o estudiar otras cosas.

¿Cómo ha sido la relación de Valentina Noli y Jorge Salinas?

Jorge Salinas y su hija no reconocida no han tenido un acercamiento

La ex de Salinas confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que su hija explotaba su lado artístico escribiendo poemas y canciones a su padre, ya que nunca ha tenido contacto con él, la joven le preguntaba por él, por lo que Andrea intentó contactar a Jorge para acercarse a su hija.

La famosa comentó que fue la única vez que intentó que el actor se acercara a Valentina, pero no tuvo respuesta, por lo que su hija ya no quiere conocer a su papá, debido al desinterés que ha tenido el famoso con su hija no reconocida.

Pero, la actriz no descarta la posibilidad de que su hija pueda tener alguna comunicación con su papá. Por su parte, Jorge Salinas habló de su hija no reconocida, el famoso rompió el silencio y confesó que no ha habido comunicación de ambas partes.

Valentina Noli Instagram

Valentina Noli, la guapa hija no reconocida de Salinas

El Instagram de la hija no reconocida del actor aparece como valentina.nolii y cuenta con más de 12 mil seguidores, aunque solo ha compartido algunas fotografías, los internautas le han enviado comentarios halagadores debido a su belleza.

La última publicación que compartió en su cuenta social de Instagram fue el pasado mes de abril, en aquella fotografía los internautas le enviaron halagadores comentarios y aseguraron que es muy hermosa, tras darse a conocer quién es Valentina Noli.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!