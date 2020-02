¿Quién es Shannen Doherty? la actriz que lucha contra el cáncer

Shannen Doherty siendo una actriz, productora y directora de los Estados Unidos, es reconocida por su personaje en la película “Girls Just Want to Have Fun”, la cual estrenó en 1985 y desde ese momento su carrera como actriz comenzó a llenarse de más papeles importantes como el de Maggie Malene, carrera que la llevaría a ser de las mujeres pioneras en Hollywood.

Actualmente, Shannen Doherty tiene 48 años de edad, con una larga trayectoria en Hollywood, pues desde los 90s la serie Beverly Hills, 90210 sigue siendo de sus mayores éxitos, interpretando al personaje de Brenda Walsh hasta 1994, producción que se mantuvo en el mejor horario de audiencia en la cadena FOX y con la cual se llevó la experiencia de actriz de televisión.

Los problemas de salud de Shannen Doherty

En 1999 le diagnosticaron a Shannen Doherty la enfermedad de Crohn, pero fue en el 2015 cuando la enfermedad del cáncer de mama se hizo presente en su vida, lo que la obligó a someterse a un fuerte tratamiento, el cual duró hasta el 2016 cuando finalmente se mostraron síntomas de una disminución del cáncer.

Desde el 2017 el cáncer de mama pareció estar en pausa, pero una reciente entrevista del 4 de febrero del 2020 reveló que el cancer de mama había regresado en la vida de Shannen Doherty y en una etapa 4, lo que significó un grado alto del avance de la enfermedad y siendo muy agresivo con el cuerpo de la actriz estadounidense.

Sin embargo, la famosa Shannen Doherty se mantuvo trabajando durante todo el proceso, aún tras recibir la noticia de que el cancer de mama regresó, ella se mantiene firme y apenas procesando la noticia, pero dispuesta a demostrar que la vida de una persona no termina a pesar de saber el estado de su enfermedad y que debes seguir viviendo.

Trabajos actorales de Shannen Doherty en el cine y televisión

Desde el 2001, la famosa no ha dejado de estar presente en el cine, Jay and Silent Bob Strike Back, Burning Palms, Bukowski, Undateable John, Back in the Day, How to Make a Deal with the Devil, y Bethany son las películas en las que participó.

En cuanto a las series de televisión, siendo el ámbito de trabajo más extenso de Shannen Doherty, el regreso de la exitosa serie Heathers donde estuvo en tres episodios y un nuevo proyecto de 6 capítulos en BH90210 fue todo realizado desde el 2018 hasta el 2019 con una participación en Riverdale.

No hay duda de la gran fuerza de Shannen Doherty, estando felizmente casada con el fotógrafo Kurt Iswarienko desde 2011, por lo que parte de su fuerza está destinada a una batalla legal con una compañía de seguros y compartir su historia a los medios de comunicación es una forma de mantenerse firme en la lucha.

