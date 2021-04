¿Quién es Sergio Andrade, qué hizo, y qué es de él actualmente?

Sergio Gustavo Andrade, conocido simplemente como Sergio Andrade, es un destacado músico y compositor mexicano que nació el 25 de noviembre de 1955 en Coatzacoalcos, Veracruz. Inició sus estudios en la música con la profesora Andrea Norling para luego cursar la carrera de concertista de piano en el Conservatorio Nacional de Música.

Por su dedicación al estudio, recibe una beca para estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, recinto que lo ayuda a explotar su talento musical, e incluso se sabe que entre 19

73 y 1978 obtiene el tercer lugar en el concurso nacional Yamaha para pianistas.

Lamentablemente, la brillante carrera artística de Sergio Andrade se ve opacada por el escándalo del Clan Trevi-Andrade que protagonizó junto a Mary Boquitas y Gloria Trevi, mismo que provocó que los tres permanezcan detenidos en prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores.

Sergio Andrade joven

Desde muy joven, Sergio Andrade demostró tener un gran talento para el mundo de la música.

Un Sergio Andrade joven comenzaba a figurar en el mundo de la música gracias a su talento, pues años después de su participación en el concurso nacional Yamaha, el veracruzano sorprendió al dirigir el festival Juguemos a Cantar, del cual lanzó un disco, mismo que logró vender más de un millón de copias.

En 1982, el músico conquistó el Festival OTI al ganar por primera vez el premio a Mejor Arreglista. De igual manera, comienza a cobrar notoriedad en las listas de popularidad en México gracias a ‘Suavemente’, tema interpretado por la cantante Crystal, con quien también sostuvo un romance, mismo que estuvo llena de violencia e infidelidades.

Un año más tarde se convierte en el arreglista, director de orquesta y productor musical más exitoso de México, además de ser la estrella detrás de grandes hits como ‘Tierno’ de César Costa y ‘Tiempos mejores’ de Yuri. En 1985, forma el grupo Boquitas Pintadas, con Mary Boquitas, Claudia, Pilar Ramírez, Mónica Murr y Gloria Trevi como integrantes.

Clan Sergio Andrade

El declive de la carrera del productor veracruzano ocurrió tras los primeros rumores del Clan Trevi-Andrade.

Gracias a su experiencia en el mundo de la música, Sergio Andrade se atreve a producir de manera independiente a Gloria Trevi, quien en los años venideros se convertiría en su creación más exitosa. Conforme la popularidad de la cantante aumentaba, millones de jovencitas buscaban convertirse en una estrella musical y recurrían a él para lograrlo.

En medio de todo ese éxito, el productor comenzó a ser involucrado en rumores que aseguraban que él, junto a Mary Boquitas y Gloria Trevi, reclutaban menores de edad para abusar de ellas, escándalo que más adelante sería bautizado por los medios de comunicación a nivel nacional bajo el nombre del Clan Andrade.

Tras una denuncia realizada en marzo de 1999 por los padres de Karina Yapor, Sergio Andrade y los miembros del clan escapan a Brasil, pero tiempo después se da a conocer su arresto en la ciudad de Río de Janeiro por los delitos de rapto, violación y corrupción de una menor de edad, para ser exactos un 13 de enero del año 2000.

Esposas de Sergio Andrade

Sergio Andrade se casó con Aline Hernández cuando ella era menor de edad; años más tarde, la hoy actriz y conductora confesó haber vivido abusos con él.

Ser una esposa de Sergio Andrade significaba una tortura para una mujer, pues el famoso productor fue conocido por sus constantes abusos contra sus parejas, mismas que ellas revelaron mucho tiempo después de haberse separado el polémico famoso.

Sonia Ríos: Sergio Andrade inició su relación con ella en el año 1993, casándose tan sólo cuatro años después, aunque no se sabe cuándo se divorciaron ni las razones de su separación, sólo que con ella tuvo dos hijos: Sofía y Antonio.

Aline Hernádez: Uno de sus matrimonios más polémicos, pues se casó con ella cuando todavía era una menor de edad, quien tiempo después de separarse reveló impactante datos sobre el productor, como que era sádico, pervertido, además de que era un agresor y abusador, que salieron a la luz en el libro 'La gloria por el infierno'.

Mujeres de Sergio Andrade

Sergio Andrade asegura que Pati Chapoy estaba perdidamente enamorada de él.

Las mujeres de Sergio Andrade son otro escándalo que rodea la hoy extinta carrera artística del productor, pues se relacionó con la mayoría de ellas cuando apenas eran menores de edad y a quienes conoció dentro del clan. Se dice que el productor tuvo amoríos con 12 féminas, e incluso tuvo hijos con algunas de ellas.

Sonia Ríos: Su romance inició en 1993 y contrajeron matrimonio cuatro años después. Se desconocen los motivos por los cuales terminó su relación, de la cual surgió un hijo.

Karina Yapor: La mujer por la que acabaría en la cárcel dio a luz al hijo del productor en 1997, a quien llamaría Francisco Ariel.

Marlene Calderón: Tras ser encerrada en el Cereso de Chihuahua, la joven dio a luz a Victor Isaac, fruto de su romance con el músico.

Karla y Karola de la Cuesta: Ambas hermanas tuvieron un amorío con el productor, del cual salieron embarazadas con dos meses de diferencia. Karla es madre de Valentina y Karola de Milton.

Gloria Trevi: Además de ser su manager, Sergio Andrade se relacionó sentimentalmente con la cantante y juntos engendraron a Ana Dalay, la pequeña que moriría de manera misteriosa en Brasil a escasos meses de haber nacido.

María Raquenel Portillo “Mary Boquitas” también estuvo casada con el músico, al igual que Aline Hernández, pero ninguna de las dos tuvo hijos con él. Támara Zuñiga, Liliana Regueiro, Wendy Castelo y Katia de la Cuesta son otras mujeres que figuran en su lista de amoríos.

Diversos rumores aseguran que el productor sostuvo un romance con Lucero cuando ella apenas era una adolescente, pero que su amorío no era aprobado por su madre, la señora Lucero León, quien la alejó de inmediato de él.

Asimismo, el músico ha sido relacionado con Paty Chapoy, destacada periodista y estrella de TV Azteca, e incluso fue él mismo quien señaló que ya no quería nada con ella.

Hijos de Sergio Andrade

Valentina y Milton de la Cuesta son hijos del mismo padre, ninguno de los dos quiere saber nada de él.

Tal y como se informó con anterioridad, el polémico productor tuvo ocho hijos, productos de sus amoríos con las mujeres. De su descendencia es muy poco lo que se sabe, pues la mayoría de ellos no desea acercarse a él ni tener una carrera relacionada con la farándula.

Angel Gabriel: Hijo del músico y Gloria Trevi, nacido en febrero del 2002, año en el que la cantante aún se encontraba presa en Brasil. Al ser cuestionado sobre su padre, el ahora joven señala que le da dicho título a Armando Gómez, actual pareja de su madre.

“Yo tengo un padre y es Armando Gómez. Él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarse las cosas. Lo amo demasiado”, declaró Ángel Gabriel en un encuentro con la prensa.

Ana Dalay: La primera hija del productor y Gloria Trevi. Nació en octubre de 1999 y murió el 13 de octubre del año siguiente por motivos que aún se desconocen. Se dice que fue asesinada por las integrantes del Clan Trevi-Andrade y que el cuerpo, luego de ser destazado y colocado en una bolsa, fue arrojado a un canal de aguas negras.

Sophia y Antonia Andrade: Frutos del romance entre el músico y Sonia Ríos, una de sus primeras esposas. Se dice que en 2009, Sergio Andrade formó un grupo musical junto a Sophía, pero no hay mucha información al respecto.

Milton de la Cuesta: Hijo del productor y Karola de la Cuesta. Lo último que se supo de él es que estaba estudiando la universidad y en sus ratos libres se desempeñaba como modelo. Tanto él como su madre no desean saber nada del músico ni desean figurar en la farándula.

Valentina de la Cuesta: Hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta. En 2018, ella aseguró que él no ha hecho el esfuerzo de comunicarse con ella y que tampoco tiene deseos de que ocurra.

Francisco Ariel: Hijo del productor y de Karina Yapor. El pequeño nació en España y posteriormente fue abandonado por Mary Boquitas en un hospital, pero luego fue recuperado por sus abuelos. Se desconoce que ha sido de él, más que ambos viven en Houston, Texas donde han tratado de rehacer su vida lejos del escándalo.

Victor Isaac: Fruto del amorío entre el productor y Marlene Calderón, quien dio a luz al bebé mientras se encontraba recluida en el Cereso de Chihuahua. El hijo del productor ha mantenido un perfil bajo y es muy poco lo que se sabe de él en la actualidad.

Sergio Andrade 2021

Sergio Andrade intentó recuperar sin éxito su carrera artística, luego desapareció del ojo público.

¿Qué fue de Sergio Andrade? De acuerdo a información que circula en los medios de comunicación, el productor veracruzano recuperó su libertad un 23 de marzo del 2005, esto a pesar de que inicialmente ya había recibido una condena de 7 años y 10 meses de prisión, pero un juez de Chihuahua decidió absolverlo del delito de corrupción de menores.

Tras salir de prisión, el productor musical se refugió en el mundo de la literatura y la música, pero lamentablemente su carrera artística se veía ensombrecida por el escándalo del Clan Trevi-Andrade. Escribió algunos libros dentro y fuera de prisión, además de formar un grupo musical, con el cual lanzó algunos sencillos de manera independiente.

De igual modo, Sergio Andrade se mantuvo activo dentro de las redes sociales, pero de un día para otro desapareció del ojo público sin dejar rastro alguno. Se rumora que actualmente vive en la ciudad de Cuernavaca junto a Sonia Ríos y sus hijas, además de que se sostiene económicamente de las propiedades y de las regalías de sus canciones.

A más de dos décadas del escándalo del Clan Trevi-Andrade, su nombre sigue siendo recordado por el público, quienes de inmediato lo relacionan con las polémicas sexuales que protagonizó en el pasado, mismos que mancharon para siempre el gran talento que poseía para la música y que por un tiempo lo convirtió en el mejor productor de México.

Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con que Gloria Trevi, una de las principales involucradas en la polémica, siga cosechando éxito con su música, mientras que los demás integrantes del Clan Trevi-Andrade continúen siendo perseguidos por el escándalo, pues todo parece indicar que la única redimida de esta pena fue ella.

