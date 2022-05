¿Quién es Rintrah de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

¿Quién es Rintrah de Doctor Strange en el multiverso de la locura?

"Spider-Man: Lejos de casa" abrió las compuertas, y ahora todo parece posible. Y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ha reforzado las ideas al ofrecer otra aventura de Marvel audaz, impredecible y épica.

"Doctor Strange" se adentra más en la miríada de realidades y dimensiones que ocupan el universo Marvel, presentando a los espectadores algunos de los personajes extraterrestres más oscuros de la tradición en el proceso.

Uno de esos seres de otro mundo no es otro que Rintrah, una criatura verde que se asemeja a los minotauros de la mitología griega, pero cuyos poderes y habilidades lo hacen más complejo que un simple monstruo del folclore antiguo del mundo real.

Aquellos que estén familiarizados con el material original que inspiró a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sin duda estarán familiarizados con Rintrah y lo que es capaz de hacer.

Dicho esto, su presencia en la MCU seguramente lo hará más universalmente conocido en el futuro. Pero, ¿cuál es su historia en los cómics de "Doctor Strange" y cómo conoce al Maestro de las Artes Místicas?

Origen de Rintrah y su historia con Doctor Strange

Creado por Peter B. Gillis y Chris Warner, Rintrah hizo su primera aparición en "Doctor Strange #80", que se lanzó en 1986. Originario del planeta extradimensional de R'Vaal, el minotauro fue descubierto por un tejedor llamado Enitharmon, quien percibió un gran poder en la criatura y lo adoptó como su aprendiz. Luego le enseñó a Rintrah cómo perfeccionar sus habilidades mágicas antes de pasárselo al Doctor Strange.

Strange conoció a Rintrah por primera vez después de que Enitharmon le encargara al minotauro que devolviera la capa de levitación del Hechicero Supremo, que se había dañado en la batalla y requería la experiencia del tejedor para repararla.

Desafortunadamente, la visita no fue una visita social, ya que tuvieron que unirse para derrotar a un demonio conocido como Urthona, que había herido gravemente a Strange. Sin embargo, fue una reunión de confianza instantánea, ya que Strange proyectó su espíritu astral en el cuerpo de Rintrah para que pudieran salvar el día juntos.

A partir de ese momento, Rintrah se convirtió en uno de los aliados más leales de Strange en la lucha contra el mal, sirviendo como guardaespaldas y aprendiz del buen doctor mientras perfeccionaba sus propias habilidades mágicas en el Sanctum Sanctorum.

El dúo dinámico compartió muchas aventuras después de eso, algunas de las cuales incluso requirieron que Rintrah salvara el alma de Strange. Por ejemplo, en una ocasión, el minotauro tuvo que formar equipo con Enitharmon the Weaver y otro mago llamado Kaluu para restaurar la humanidad del Maestro de las Artes Místicas después de que alcanzó la divinidad y se separó de la realidad.

Rintrah es un ser poderoso

Si bien puede parecer un matón sin sentido, Rintrah es un ser inteligente que posee habilidades complejas.

Por supuesto, es más que capaz de lanzar puños, y su fuerza suprema lo convierte en un oponente formidable para cualquier monstruo imponente: incluso noqueó a un Hulk furioso en los cómics, lo cual no es poca cosa para cualquier criatura.

Dicho esto, podría decirse que las habilidades mágicas de Rintrah son incluso más impresionantes que sus características físicas, y le han permitido convertirse en un poderoso hechicero por derecho propio.

La gama completa de los poderes de Rintrah es un misterio, pero sus aprendizajes con Strange y Enitharmon le enseñaron todo, desde la creación de ilusiones hasta el viaje dimensional. Sin embargo, también ejerce poderes que se derivan de sus raíces R'Vaalian, como la telepatía y el cambio de forma.

Rintrah es capaz de tomar la forma de cualquier persona que vea, lo cual es útil cuando está en la Tierra y trata de mezclarse con la multitud. Por supuesto, eso no le impide divertirse con sus habilidades de vez en cuando, como lo demuestra el momento en que adoptó el disfraz del actor James Dean y fue de compras.

Si bien Rintrah posee una gran inteligencia, sus habilidades ocasionalmente lo han metido en problemas. Por ejemplo, en "Marvel Comics Presents #44" de Roy Thomas y Dave Simons, accidentalmente convirtió un montón de basura en un monstruo sensible que trató de darse un festín con los residentes de Greenwich Village.

Pero al menos fue una experiencia de aprendizaje para el aspirante a hechicero minotauro.

