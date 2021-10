¿Quién es Peter, el niño “drag queen”? Ya ha imitado a Amy Winehouse

Peter, el niño “drag queen” tiene 13 años y llegó desde España a México para participar en el programa “El Retador”, allí el adolescente realiza impecables imitaciones, como cuando sorprendió con la interpretación en su propia voz el tema de Amy Winehouse, ‘Back to Black’.

De hecho, fue dicha interpretación la cual lo volvió viral no solo dentro del programa donde causó sensación entre los jueces del reality, el cual es dirigido por Consuelo Duval, sino que también en redes sociales.

En un video de TikTok se muestra cómo es que el adolescente imita a Amy Winehouse, la estrella británica que falleció a los 27 años, el 23 de julio de 2011.

¿Quién es Peter, el niño “drag queen”?

Es un adolescente español que llegó a México para participar en El Retador.

Carmen, la mamá de Peter, el niño “drag queen”, acompañó a su hijo desde España para ser “El Retador” en la sección de Imitación, y se enfrentó a Karla Delfín, quien en su primera presentación cantó “¿A Dónde Va Nuestro Amor?”, de Angélica María.

Peter platicó que fue a la edad de 4 años cuando descubrió que tenía un gusto por la actuación y el espectáculo, al ver un show de “drag queens” en su natal país.

“Me gusta imitar porque un día vi a las drags y me enamoraron, y desde ahí empecé a crear todo. Comencé con 4 añitos, ya montaba espectáculos en casa, y es un mundo que he ido desarrollando y cada vez he ido trabajado más, y poniéndole más empeño porque es lo que me gusta y al final he llegado hasta aquí”, externó.

Peter, el niño “drag queen” y Lady Gaga

El adolescente a dejado con la boca abierta a más de uno.

Aunque se volvió viral por imitar a Amy Winehouse, Peter, el niño “drag queen”, también ha imitado a Lady Gaga, pero no solo puede hacer eso sino que también, canta, baila, pinta, hace acrobacias y toca varios instrumentos musicales, como la guitarra y el piano.

En su última presentación como Lady Gaga, el joven talento tocó por primera vez el piano en televisión, por lo que dijo sentirse muy nervioso. En aquella ocasión interpretó el tema “Million Reasons”, con el cual cautivó al público y a los jueces con su imitación, ya que también tocó el piano al igual que lo hace la cantante estadounidense.

Peter, el niño “drag queen” llegó a la semifinal pero no ganó la competencia, situación que no afectó a que el adolescente dejará con la boca abierta a más de uno incluyendo a los jueces Lucero, Itatí Cantoral y Manuel Mijares.

