¿Quién es Pedro Mundo y por qué Bad Bunny retuiteó su cara?

Hace más de dos años se reveló que el licenciado Pedro Antonio Mundo González se iba a jubilar, noticia que se hizo viral y se empezaron a hacer memes con su rostro. Pero ¿quién es él y por qué le hicieron tantas imágenes? Una de las cuales fue retuiteada por Bad Bunny.

Los que estudiaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo buscaron en su despacho, pues fue secretario de Servicios Escolares de la mencionada área.

Las primeras semanas del semestre siempre había una larga fila hacia su oficina, pues los alumnos se formaban para intentar cambiar de clase u horario, una de las funciones que tenía Mundo González en la Máxima Casa de Estudios.

Pedro Mundo fue popular y antipopular

Pedro Mundo González

Cabe recordar que los alumnos que tenían éxito en sus trámites escolares relacionaban su nombre como algo alegre, pero para quienes no lograban sus propósitos lo recordaban con molestia. Según el portal Radiofórmula.

En la temporada de altas y bajas se podía conseguir un cambio en cuestión de minutos, pero también era muy probable que los alumnos se quedaran en las materias y horarios que alcanzaron y que no querían.

Los estudiantes con mejores promedios son los primeros que se inscriben, por lo que escogen las materias y los mejores horarios. Actualmente hay una página de Facebook que sigue activa con el nombre Pedro Mundo, la cual, no es administrada por el licenciado.

Relación entre Bad Bunny y Pedro Mundo

Los memes que se hicieron con la imagen del secretario no cesaron con su jubilación, por lo que una usuaria publicó un tuit con su imagen y vinculando a Bad Bunny: "Te he fallado @sanbenito por no perrear safaera".

El cantante, notó el éxito en el que había participado y de que en la imagen se hacía referencia a la canción "Callaíta", dio retuit a la imagen. La usuaria respondió diciendo que se sentía incrédula por la acción de Bad Bunny al tuit del meme que tenía a Pedro Mundo como protagonista.

