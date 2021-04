¿Quién es Paola en la serie de Luis Miguel?

Paola en la Serie de Luis Miguel es una combinación perfecta entre Daisy Fuentes, Paty Manterola y Pilar Montenegro. Y es que, no hay que olvidar que el programa protagonizado por Diego Boneta está basado en una historia real, pero no deja de ser ficción, por lo que no todos los personajes son exactamente alguien conocido.

En el capítulo 3 de la segunda temporada pudimos descubrir más sobre el cantante, y la actriz Fátima Molina es quien da vida a Paola, esta misteriosa mujer, que parece tener alguna relación con el mundo del espectáculo.

Por los tiempos, la mujer debería ser Daisy Fuentes, una modelo, actriz, comediante y conductora nacida en Cuba, sin embargo, las referencias de ser cantante y de “Banana” dan a entender que es una integrante del grupo Garibaldi.

Paola en Luis Miguel la serie temporada 2

Paola en Luis Miguel la serie temporada 2 ha sido uno de los más grandes misterios de esta temporada, pues los fans están tratando de descifrar exactamente quién es, aunque se espera que con el paso de los capítulos se dé a conocer más sobre ella.

Lo cierto es que el personaje de Fátima Molina es solo uno de los muchos romances que tendrá el protagonista a lo largo de esta temporada, pues se sabe que en los próximos episodios tendremos un guiño a su romance con Mariah Carey.

¿Cuántos capítulos son de la serie de Luis Miguel en Netflix?

Serán 8 capítulos de la segunda temporada

De momento, la serie lleva 3 episodios estrenados, y según lo que se ha revelado por parte de la producción, serán 8 capítulos los que podamos ver durante esta temporada.

Eso sí, aún no se tiene conocimiento si habrá una tercera entrega de la serie, sin embargo, nos queda más que claro que aún hay más detalles que contar sobre la vida del llamado “Sol de México”.

¿Sabes quién es Paola en la serie de Luís Miguel?, ¿Te gustó el tercer episodio?, dinos tu opinión en los comentarios, y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo,

