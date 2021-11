¿Quién es Pancho Barraza, el cantante que canceló show en Metepec?

Ante las mantas firmadas presuntamente por la Familia Michoacana, en donde se amenazaba a los artistas que se presentarían en la Feria de Metepec, Pancho Barraza, decidió cancelar su presentación para salvaguardar su vida, la de su equipo y la de sus fans.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, en el evento también se estarían presentando Christian Nodal y banda "La adictiva", quienes a través de un video el día de su espectáculo confirmaron su asistencia.

El cantante del regional mexicano ha comentado en diversos medios que su inspiración proviene de lo que ha vivido para llegar a donde está, y es que su infancia no fue fácil, pero gracias al apoyo de sus abuelos que lo criaron pudo salir adelante.

Pancho Barraza habló de su infancia

Varios artitas han cancelado su participación en la Feria de Metepec.

Barraza nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó con sus abuelos, luego de que decidiera formar otra familia con otro hombre, pero a pesar de no tener a su mamá, cuenta que eso fue una bendición, porque tuvo el amor y el respeto.

“Fue una bendición que me hayan dejado ahí con mis abuelos. Me criaron de una manera, tú puedes sentir el respeto que yo te brindo, tú escuchas mis palabras, me escuchas hablar, escuchas mis canciones, y ahí te vas a dar cuenta de la educación que me dieron”.

Lo anterior fue revelado por el cantante durante una entrevista para el programa Buenos Días Bandamax, en donde también platicó que su abuela fue quien le enseñó a cantar ya que la recuerda cantar todo el día junto a él.

¿Quién es Pancho Barraza?

El cantante regional decidió cancelar su show.

El cantautor que nació en Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa en 1961 empezó a participar en diversos concursos de música, hasta que a sus 22 años se unió a la banda sinaloense Los Recoditos.

Para 1995 Pancho lanza su primer disco titulado "Mis canciones de amor", en el año 2000 realizó la grabación de cinco discos, uno de ellos con mariachi, tres en los que regrabó sus éxitos con Recoditos y por último lanzó uno inédito para finales del año.

