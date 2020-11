¿Quién es Nikolás Caballero, el exitoso actor de La Rosa de Guadalupe?

Nikolás Caballero es uno de los actores más populares de La Rosa de Guadalupe quien ha aparecido en varios capítulos, de hecho, este famoso lleva casi 10 años en este programa, y lo hemos visto prácticamente desde que es un niño, y hasta ahora.

Ha participado en algunos de los capítulos más exitosos y más vistos de este programa, como “Deseos Peligrosos”, “Monster Ball Go”, y “La Mala Educación", demostrando que su talento es grande, y que desde muy niño sabe a dónde quiere llegar.

El actor de este melodrama de Televisa, quien forma parte del reparto estelar fue entrevistado por la propia empresa, a quienes reveló que ha sido lo más fácil y lo más difícil de participar en este programa, el cual le ha dado muchas alegrías, pero también algunas decepciones.

“Llevo trabajando en La Rosa ya un buen rato, de hecho me gusta bastante, y cuando voy a grabar siento que es como mi familia. Hace algunos años era el niño bueno, y ahora ya me están agarrando de villano”, dijo.

El famoso ha revelado que, por ahora quiere estar más tiempo en este programa, pues le encanta ser villano, además, reveló que es lo que más le ha costado en los capitulos, ya que en una ocasión le tocó protagonizar un capítulo de “Los que no tienen viento”, pues hablan del machismo.

“En la ficción yo no tengo relaciones con mi novia, luego ella me dice que está embarazada y yo me enojo y la golpeó, creo que ha sido lo más complicado que he hecho”, aseguró el famoso.