¿Quién es Nia Correia, la próxima estrella de Manolo Caro en Netflix?

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el productor, escritor y director Manolo Caro, quien ya ha colaborado en varias ocasiones con Netflix, está preparando una serie más para esta plataforma.

Sin embargo, en esta ocasión nos está preparando el musical “Érase una vez… Pero ya no” su primer producción musical para la plataforma, y por ello, era fundamental que escogiera a actores con experiencia en el escenario.

En ese sentido, el creador de La Casa de las Flores, escogió a personalidades como Sebastían Yatra, Mariana Treviño, entre otros con basta experiencia musical y actoral, sin embargo, entre los nombres que llaman la atención está Nia Correia, quien nunca ha participado antes en una serie para televisión.

Sin embargo, aunque técnicamente su carrera musical y en el mundo del espectáculo acaba de comenzar, después de proclamarse ganadora del reality show español Operación Triunfo 2020, esta famosa ya tenía experiencia en el escenario.

Y es que entre las producciones en las que había participado se encuentra El Rey León, la obra de teatro musical en España, misma que protagonizó Carlos Rivera varios años en ese país.

La oriunda de las Islas Canarias, se ha mostrado muy contenta de ser considerada para participar en la serie para la mencionada plataforma, y es que seguramente esto sea la punta de lanza para que personas de todo el mundo la conozcan y disfruten de su música.

“De verdad que los sueños se cumplen , si hace un año me dicen todo lo que me va a pasar no me lo habría creído....Gracias @manolocaro,Me embarco en otra aventura , la primera serie musical de Netflix España”