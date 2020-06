¿Quién es Michele Morrone?

Michele Morrone es actor y cantante. Nació el 3 de octubre de 1990 en Melegnano, Italia. Estudió teatro en el Teatro Fraschini Di Pavia.

Morrone es mejor conocido por interpretar a Massimo como jefe de la mafia en la película polaca 365 DNI. Massimo secuestra a Laura (Anna-Maria Sieklucka), una ejecutiva de ventas que se encuentra en un viaje de negocios a Italia. 365 DNI está basado en un libro del mismo nombre escrito por Blanka Lipińska. Anteriormente apareció en El Juicio y Sirene.

Massimo en 365 DNI es el principal papel de Michele Morrone a nivel internacional. Massimo secuestra y le da a Laura (Anna-Maria Sieklucka) 365 días para enamorarse de él. 365 DNI se lanzó el 07 de febrero de 2020 y se estrenó en Netflix el 07 de junio de 2020.

Vida amorosa de Michele Morrone

Michele Morrone se casó con Rouba Saadeh, un diseñadora popular, en 2014. Tiene dos hijos, Marcudo Morrone y Brado Morrone. Michele y Rouba se divorciaron en 2018. No hay información sobre los padres de Michele. Según los informes, todavía está en contacto con su esposa.

Después de divorciarse de Rouba Saadeh, entró en un estado severo de depresión. Mencionó en una publicación de Instagram que estaba a punto de dejar todo y que ya no quería actuar. También trabajó como jardinero en una aldea remota porque no tenía dinero. Después de un año de su divorcio, planeó concentrarse nuevamente en su carrera como actor.

Michelle Morrone se encuentra soltero actualmente.

Michele Morrone carrera de actuación

Comenzó su carrera haciendo pequeños papeles en obras de teatro. Después de ganar experiencia en el campo, comenzó a interpretar papeles principales en el teatro. También dio audiciones para cine en ese momento. Actuó en 'Il tempo di una sigaretta'. Michele Morrone también ha aparecido en un programa de drama llamado 'Che Dio co aiuti'.

En 2012, el actor fue seleccionado para un papel principal en 'E la vita continue'. Algunos de sus proyectos incluyen Sirene, El juicio (Il processo), Come in Delfino, Renata Fonts, Squad 6, Medici, The Process, Milly Carlucci y más. En 2019, Michele Morrone tuvo la oportunidad de interpretar el papel principal de Luigi en 'Bar Joseph'.

Se hizo famoso después de interpretar el papel principal de Massimo en 365 días en 2020. Anna Maria Sieklucka también formó parte de la película y interpretó el papel de Laura.

La carrera de cantante de Michele Morrone

Michele Morrone es guitarrista profesional y cantante. Una de sus canciones más famosas es 'Feel It' que apareció en '365 Days'. Ha lanzado el nombre del álbum 'Dark Room'. Sus canciones del álbum incluyen Hard For Me, Watch Me Burn, Do it Like That, Rain in The Heart y más.

Canal de YouTube de Michele Morrone

Michele ha obtenido más de 169 mil suscriptores y 35 millones de visitas en general en su canal, a partir del 8 de junio de 2020. Se unió a YouTube el 16 de enero de 2020. El video más visto en su canal es el video musical de Feel It que ha ganado 14 millones de visitas.

Instagram de Michele Morrone

Michele se unió a Instagram el 20 de agosto de 2015. Recientemente alcanzó 1 millón de seguidores en Instagram. Michele Morrone ha subido algunas de sus elegantes fotos en Instagram.

¿Cuánto dinero ha ganado Michele Morrone?

Según los informes, el patrimonio neto de Michele Morrone es de entre 1 y 5 millones de dólares. También cobra una buena cantidad de dinero por sus espectáculos. También gana con avales de marca, ya que ha respaldado marcas como Dolce & Gabbana, Falconeri y más.