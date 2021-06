¿Quién es Merritt Yonka en Lucifer temporada 5 parte 2?

Seguramente te estarás preguntando quién es Merritt Yonka a quien le rinden tributo en la parte 2 de la quinta temporada de Lucifer, es por eso que en La Verdad Noticias te aclaramos esta duda.

Merritt Yonka trabajó en Lucifer durante la tercera y cuarta temporada como coordinador de acrobacias, por lo que prestó su experiencia en más de dos docenas de episodios entre 2017 y 2019.

Lamentablemente falleció el 16 de septiembre de 2020. En ese momento los miembros de la producción de Lucifer recurrieron a las redes sociales para honrar al difunto incluido el mismo protagonista Tom Ellis.

¿De qué murió Merritt Yonka?

Merritt Yonka falleció de dos tipos diferentes de cáncer.

Ahora que ya sabemos quién era Merritt Yonka, y por qué se decidió honrarlo en Lucifer tras su muerte, queda una pregunta ¿de qué falleció el coordinador de acrobacias?.

Merritt Yonka quien perdió la vida el pasado 16 de septiembre de 2020 murió a causa de dos formas de cáncer que sufría desde largo tiempo atrás, hasta el momento no se ha dado a conocer qué tipo de cáncer padecía.

Pero, Merritt Yonka era reconocido no solo por su participación como asesor en Lucifer sino por su manera de actuar, de hecho interpretó el papel recurrente de Joey, un amable camarero de Shenaningans entre 1984 y 1991 en “Days of our lives”.

La última aparición de Yohnka en "Days of our lives" fue en 1991 con Frances Reid (Alice) quien compró Shenanigans y lo renombró Alice's Restaurant.

Le sobreviven su esposa, Cindy, y sus hijos Emily, Steven y Garrett. En lugar de flores, la familia solicitó donaciones a la Fundación Trevor Habberstad, la misma que había ayudado a Merritt en la abrumadora lucha contra el cáncer.

Spoilers de Lucifer temporada 5 parte 2

En la parte 2 de la temporada 5 de Lucifer el humor ácido estará presente.

Los 8 episodios gozan de un dinamismo que refresca por completo un programa que ya lleva poco más de 80 capítulos. Parte de esta nueva dinámica surge gracias a los nuevos personajes que son introducidos en esta segunda parte.

Otro punto importante mencionado en las reseñas fue el guión, el cual tiene una carga de comedia ácida considerable en comparación con el melodrama que se estaba desenvolviendo en la primera mitad.

Temporada 5 parte 2, capítulo 1: Chole y Ella investigaran un asesinato en el minigolf mientras que Lucifier, Migue, Amenadiel y Linda se preparan para la más sagrada de las cenas familiares.

Temporada 5 parte 2, capítulo 2: Lucifer, Chloe y los demás están en un musical cantando y bailando al compás de las canciones populares todo esto mientras investigan la muerte de un árbitro.

Temporada 5 parte 2, capítulo 3: Dios, el padre de Lucifer, experimentará por primera vez la vida como humano pero la muerte de un luchador provocará varios interrogantes que Lucifer tendrá que averiguar.

Temporada 5 parte 2, capítulo 4: Todo parecía ser un trabajo sencillo, tan solo debían trasladar a un prisionero pero la situación termina por convertirse en una odisea peligrosa pero al mismo tiempo estimulante para Dam.

Temporada 5 parte 2, capítulo 5: Linda se embarca en una misión personal, Maze por su parte desenmascara a una figura del pasado y Amenadiel evalúa nuevas opciones-

Temporada 5 parte 2, capítulo 6: Lucifer se prepara para su futuro rol como sucesos de su padre, o sea se convertirá en Dios, mientras Chole investiga un asesinato en un acuario.

Temporada 5 parte 2, capítulo 7: Lucifer descubre que no todos sus hermanos quieren que él se vuelva Dios lo que desencadena una enorme discordia.

Temporada 5 parte 2, capítulo 8: Lucifer, Chloe, Maze y Amenadiel se preparan para la batalla contra Miguel y su poco venerable ejército de seguidores.

En la temporada 5 parte 2 de Lucifer podrás comprobar que pese a la ausencia del coordinador de acrobacias Merritt Yonka la producción se ha podido adaptar, sin embargo es evidente que tras años de apoyo por parte del también actor el equipo de Lucifer decidió darle un merecido tributo.

