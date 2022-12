¿Quién es Margarita Portillo, la actual esposa de Andrés García?

Como es bien sabido, Andrés García se casó varias veces con distintas mujeres, sin embargo, su cuarta esposa, conocida en el medio como Margarita Portillo, ha acaparado las miradas de los reflectores, tras el comunicado que Leonardo García dio a conocer recientemente.

Hace unos días el actor Andrés García volvió a preocupar al medio artístico, luego de que se hiciera público que el histrión había consumido alcohol y pollo frito, por lo cual se encontraba delicado de salud, es por ello que su actual esposa tomó cartas en el asunto y decidió llevárselo a su casa, para seguir con su recuperación.

¿Quién es Margarita Portillo?

Como te hemos comentado desde el principio de esta nota, Margarita Portillo es la cuarta y actual esposa del actor Andrés García, se conocieron desde el año de 1997, durante una misa que se hizo por los damnificados del huracán "Paulina" en donde Margarita perdió todo, pero fue tres años más tarde que formalmente comenzaron a salir.

“Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló Margarita Portillo.

Margarita Portillo y Andrés García

Por tal motivo, en el año 2000 Margarita y Andrés se casaron, esto a petición del galán de películas y telenovelas, cabe mencionar que durante muchos años fueron felices y aunque existieron varios escándalos alrededor del actor por presuntas infidelidades, la pareja se mantuvo firme y siguieron adelante con su matrimonio.

Pese a que hicieron de todo para salvar su matrimonio, finalmente en 2020 la pareja anunció que se estaban divorciando, pues ya llevaban 5 años de estar viviendo separados.

Andrés García con su esposa

Meses más tarde, la decisión de separarse tuvo un inesperado giro, pues el actor confirmó que se estaría dando una segunda oportunidad con su aún esposa Margarita Portillo, eso sí, ambos vivirían en sus respectivas casas.

Y aunque si bien, actualmente no tienen una relación de pareja, el actor sigue casado con Margarita, con quien tiene una gran amistad y muestra de ello, es que la mujer que es 25 años menor que el actor sigue al pendiente de la salud del galán de ojos verdes.

Andrés García y Margarita Portillo en el hospital

