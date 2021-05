¿Quién es Marcella Samora y qué pasó con la familia de Selena Quintanilla?

Marcella Samora es la mamá de la icónica cantante Selena Quintanilla, actualmente en 2021 tiene 76 años de edad, y sigue viva y casada con Abraham Quintanilla Jr.

Es también madre de Suzette Quintanilla y Abraham Quintanilla, hermanos de Selena. La señora Marcella siempre buscó lo mejor para sus hijos, y apoyó a la cantante y a la banda “Los Dinos” desde que iniciaron su carrera, realizando los vestuarios junto a su hija, y hasta defendiéndola de algunas diferencias con su papá.

Su imagen fue retratada también en la serie de Netflix, en donde Cristina Serratos interpreta a la reina del Tex-Mex y Seidy Lopez interpreta a su madre, es decir, a Marcella Samora.

¿Qué es de los papás de Selena, Marcella Samora y Abraham Quintanilla?

Marcella Samora mantiene bajo perfil

Los papás de Selena Quintanilla se conocieron en Washington, y fue en el año de 1963 que unieron su vida en matrimonio, específicamente el 8 de junio.

Tras 26 años de la muerte de la icónica cantante poco se sabe de la vida de sus papás, lo único que es seguro sobre la mamá de Selena es que tiene 76 años, pues su fecha de nacimiento es el 17 de julio de 194 y ha mantenido un perfil bajo, sin embargo está involucrada en la Fundación Selena, la cual se creó para ayudar a niños de escasos recursos para seguir con sus estudios.

Mientras que el líder de la banda “Los Dinos” tiene 81 años de edad, y sigue al frente de su casa productora Q-Studios, aunque sus hijos Suzette y AB están encargados de casi todas las responsabilidades.

¿Qué religión son los papás de Selena Quintanilla?

Los papás de Selena son Testigos de Jehová

Los papás de Selena Quintanilla practican la religión de los “Testigos de Jehová”, de hecho, existe un rumor en el que se cree que la vida de la cantante pudo haberse conservado si se le realizaba una transfusión de sangre, pero el fanatismo religioso de su padre no lo permitía.

Aunque eso son solo rumores dados por la página Chisme No Like, lo cierto es que a 26 años de la muerte de Selena Quintanialla ya no hay nada que se pueda hacer, más que admirar su legado musical y seguir conservando fresca su música.

¿Conocías a Macella Samora, mamá de Selena?

