¿Quién es Mar Rendón? la campeona sin corona de 'La Academia'

Ella es Mar Rendón, segundo lugar de 'La Academia'

Mar Rendón a pesar de no haber ganado el primer lugar de La Academia, fue de las alumnas más disciplinadas en el reality show y desde luego de las más queridas por los internautas en las redes sociales y el público mexicano.

"Nunca pensé estar en la academia, yo era realmente la chica que grababa TikTok sobre el fenómeno del K-pop", fueron las primeras palabras de Mar antes de ingresar al reality show que cambiaría su vida y le daría el nuevo rumbo a su corta y joven trayectoria artística.

Luego de darse a conocer la gran final del reality show, en redes sociales muchos nombraron a Mar como la campeona sin corona de esta temporada e incluso Lolita Cortés, la jueza de hierro del programa, también la proclamó como su ganadora.

Mar nació en Guayaquil y como mucho infantes de dicha localidad, gustaba de cantar e imitar a todos sus artistas favoritos. Sin embargo a la corta edad de 8 años, sus padres descubrieron que en verdad había un talento especial en ella.

A los 14 años ya estaba lista para brillar con su talento y demostrar de que está hecha, participando en la última temporada del reality musical "Ecuador tiene talento", sin embargo no logró el éxito esperado una vez salida del programa.

Mar debutó como solista con su primer sencillo titulado "Querida", cuál se publicó en plataformas musicales el año pasado, siendo realmente su primer trabajo como solista previo a su ingreso a la casa de La Academia.

Se supo que incluso tuvo que hacer una pausa a sus estudios de preparación musical en Ecuador para ingresar al reality show, el cuál le regaló el segundo lugar y el amor y corazón de todos los mexicanos.

Presentaciones de Mar en 'La Academia'

Como previamente te comentamos en La Verdad Noticias, temas como "Laura no está", "Amores extraños", "Inevitable", "Ciega, Sordomuda", "Me cuesta tanto olvidarte" y "Ahí donde me ven", fueron vitales para que la joven se ganara una excelente crítica al final de la emisión.

Se sabe ahora que Mar Rendón estará grabando su primer sencillo oficial con la disquera Sony Music, el cual será un cover del éxito de Paty Cantú "Déjame ir", el cual incluso ha recibido el visto bueno de eso autora original.

