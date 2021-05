¿Quién es Malcolm McRae, el supuesto novio de Anya Taylor-Joy?

Malcolm McRae, el supuesto novio de Anya Taylor-Joy, es un actor y músico originario de Alabama que se ha vuelto viral gracias a las imágenes comprometedoras que salieron a la luz con la famosa actriz de Gambito de Gama.

Taylor-Joy y el músico Malcolm McRae fueron vistos en la ciudad de Nueva York y las fotos provocaron rumores de que la actriz tiene novio, ya que las instantáneas se produjeron después de que la joven hablara sobre tener una pareja en una entrevista realizada en mayo de 2021.

Según la biografía de McRae en IMDB, McRae fue "descubierto" a los 12 años en la AMTC (competencia de talentos) entre mil 100 actores, donde ganó Over All Young Actor en 2006. McRae protagonizó un cortometraje, “Brotherly”, en 2008 e interpretó a Gene Grady en How'dy! de 2020. Sin embargo, la música es el verdadero enfoque de McRae.

Su biografía de IMDB lo cita tocando "guitarra y piano" y cantando "pop, folk, rockabilly, rock y teatro musical". En su Instagram, McRae conecta la música de su banda de rock More, y más recientemente publicó imágenes de él mismo tocando su canción "Settled In" en abril.

¿Quién es Malcolm McRae y en qué grupo toca?

Anya Taylor-Joy sigue al joven músico en Instagram.

Malcolm McRae es integrante del grupo More, un grupo de dos miembros que crearon McRae y Kane Ritchotte (antes de Portugal The Man) y que está firmado con Warner Records. La banda está verificada en Spotify y ha estado junta durante más de tres años. Lanzaron la primera mitad de su EP de dos partes el verano pasado.

En una entrevista de julio de 2020 con la revista Rain, McRae habló sobre su historia con Ritchotte y el proceso de creación de 1/2. "El proceso de escritura fue un lapso de más de tres años", dijo.

“Kane y yo estábamos haciendo proyectos en solitario individualmente y teníamos algunas canciones que habíamos escrito y grabado por separado. Nos reunimos y decidimos que era divertido escribir juntos y unir nuestras canciones. Así que terminamos 10 canciones en unos tres años", aseguró.

¿Qué nacionalidad tiene Anya Taylor-Joy?

Taylor-Joy nació en Miami, Florida, de padre escocés-argentino. El domingo, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una miniserie o película para televisión por su trabajo en Gambito de Dama.

Taylor-Joy, quien no se considera tan bonita como para ser protagonista, vivió durante algún tiempo en Buenos Aires, Argentina, cuando era niña, y grabó un video en español para la cuenta Con Todo de Netflix en noviembre de 2020.

Ella dijo en una entrevista de 2018 que es "muy cautelosa" a la hora de hacer una audición para personajes latinos. “Soy consciente del hecho de que no me veo como una típica persona latina, y eso no es justo”, dijo a la publicación. "No quiero ser alguien a quien simplemente puedas sustituir para ese papel cuando soy realmente blanca y rubia".

Taylor-Joy no ha confirmado explícitamente que ella y McRae estén saliendo, pero no ocultaron exactamente su conexión romántica. Según medios locales, los dos fueron vistos tomados de la mano y besándose varias veces mientras caminaban por la Gran Manzana.

