¿Quién es Leslie Gallardo de La Venganza de los Ex VIP?

Leslie Gallardo, quien es participante de La Venganza de los Ex VIP, reality show de MTV Latinoamérica y Paramount+, es una modelo y conductora mexicana de 23 años de edad, originaria de León, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con su biografía disponible en internet, su cumpleaños es el 6 de enero, nació en el año 2000 y su nombre completo es Leslie Gallardo.

La joven actualmente tiene 818 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, además que se suma a la lista de influencers mexicanas que cuentan con un perfil oficial en Only Fans.

Leslie Gallardo de Acapulco Shore a La Venganza de los Ex VIP

Leslie Gallardo de La Venganza de los Ex VIP

Su cuenta está disponible por tan solo 15 dólares - 300 pesos mexicanos - sin embargo en Instagram también tiene muchas fotografías en donde suele lucirse con lencería y diminutos bikinis para deleitar a la audiencia.

Tal vez te interese.- ¿Cómo ver La Venganza de los Ex VIP segunda temporada?

¿De qué trata La Venganza de los Ex VIP?

Diez de los influencers más conocidos de Latinoamérica, principalmente México, que están aparentemente solteros, se van de vacaciones al Caribe colombiano, con la intención de encontrar un amor o aventura, sin embargo, sus planes, y prioridades, cambian cuando su ex novias, ex novios o ex parejas llegan adonde mismo ellos están viviendo la fiesta.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.