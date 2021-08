¿Quién es Karla Panini y qué hizo para que la odiaran?

Si eres mexicano reconoces perfectamente a Karla Panini, una de las ex integrantes del grupo de comediantes llamado ‘Las lavanderas’, quien actualmente es una sino es que la mujer más odiada de México, pero, ¿te has preguntado quién es Karla Panini y qué hizo para ser tan odiada?.

La respuesta corta es simple, fue protagonista de una de las más grandes traiciones registradas en el mundo del espectáculo en México, apuñalando por la espalda a quien era su mejor amiga y compañera, Karla Luna, quien lamentablemente falleció de cáncer.

A continuación te contaremos todo lo que debes saber sobre el chisme de Karla Panini y cómo su traición la sigue afectando años después de robarle el esposo a su amiga y conspirar con él para hacerle daño durante sus últimos días.

¿Quién es Karla Panini y qué hizo?

Todos los mexicanos saben quién es y qué hizo Karla Panini

Karla Panini es una conductora y comediante, coloquialmente conocida como ‘la comare güera’, quien junto a Karla Luna protagonizaban el show de comedia de las lavanderas, sin embargo todo cambió el 2012 cuando comenzaron a surgir rumores de una infidelidad del esposo de luna Américo Garza.

En es entonces, Karla Panini tenía una relación con el también comediante Óscar Burgos, pero esta terminó cuando se confirmó con pruebas contundentes que le estaba siendo infiel con Américo, y no sólo eso, sino que incitaba a su amante a tratar mal a su esposa Karla Luna, quien había sido diagnosticada con cáncer.

¿Quién es el esposo de Karla Panini?

Américo Garza no pertenece al mundo de los espectáculos

Américo Garza es el esposo de Karla Panini y ex esposo de Karla Luna, siendo él detonante de todo el problema al serle infiel a la fallecida lavandera, aunque en más de una ocasión arremetió contra ella asegurando que no era una víctima, sin embargo no muchos le creyeron y es casi tan odiado como Karla Panini.

A diferencia de las lavanderas, Américo Garza es un empresario en Monterrey, y se dedica a los negocios en una empresa llamada Formet Monterrey, aunque debido a la pandemia sus actividades se han visto más limitadas que antes.

¿Qué pasó con Karla Panini y Américo?

La pareja ha vivido constantes ataques desde la muerte de Karla Luna

Se dijo que la relación entre Karla Panini y Américo Garza no era exactamente perfecta, pues hubo rumores de divorcio tras la supuesta infidelidad de su pareja con otra mujer, aunque esto nunca se confirmó de manera oficial pero muchos esperan que si.

Esto se debe a que con base a quién es Karla Panini y qué hizo para ser tan odiada, se lo merecería y sería un buen castigo después de la enorme traición que cometió contra su mejor amiga cuando estuvo en los momentos más críticos de su vida.

