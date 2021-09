¿Quién es Irlanda Valenzuela? Campeona de canto de ‘El Retador’

Irlanda Valenzuela logró mantener una semana más el trono de campeona de canto de ‘El Retador’ y con ello acercarse cada vez más a la gran final del show.

La chica originaría de Sonora impactó al público al interpretar a mariachi el tema “No llega el olvido” y con un porcentaje de 60% logró mantener su trono.

La reaparición de Irlanda en televisión ha sido toda una sorpresa, pues desde su primera participación el show infantil “Pequeños Gigantes” impactó con su potente voz.

¿Quién es Irlanda Valenzuela?

Irlanda Valenzuela Coronado nació un 17 de octubre de 1999 en Navojoa, Sonora y desde muy pequeña se percató de su pasión por la música.

La joven relata que desde niña ha participado en concursos de canto, desde cantar en la plaza de su natal Navojoa, hasta ser la ganadora en 2011 de la segunda temporada de 'Pequeños Gigantes' y en 2017 finalista del equipo Maluma en 'La Voz México'.

A través de su canal de Youtube, Irlanda a compartido covers exitosos de los temas “Quién eres tú”, “Amigos no por favor”, “I Have Nothing” y “Rebozo”, además de temas inéditos como “No me volverás a lastimar” y “Vencedor”.

¿Dónde ver los capítulos de ‘El Retador?

La nueva campeona de canto

‘El Retador’ es la nueva propuesta de Televisa que se transmite todos los domingos a las 20:30 horas y tiene talentos como Lucero, Mijares e Itatí Cantoral.

El programa es producido por Rubén Galindo y está bajo la conducción de Consuelo Duval y la participación de Berth como el investigador.

Actualmente ‘El Retador’ se encuentra en sus últimas emisiones con Irlanda Valenzuela defendiendo el trono de campeona de canto. ¿Logrará llegar al final de la competencia?

