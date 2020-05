¿Quién es Hilary Duff?

La actriz y cantante Hilary Duff saltó a la fama como el personaje principal de la serie de Disney Channel Lizzie McGuire. Muy popular con el set de interpolación, Duff se convirtió en una franquicia popular con películas como The Lizzie McGuire Movie (2003) y A Cinderella Story (2004). También lanzó varios álbumes pop y su disco debut, Metamorphosis (2003), fue triple platino. Duff tiene sus propias líneas de ropa: Stuff de Hilary Duff y Femme para DKNY Jeans. En 2015, se convirtió en parte de la exitosa serie de televisión Younger.

Hilary Erhard Duff nació el 28 de septiembre de 1987 en Houston, Texas. Ella es la segunda de dos hijas nacidas de Susan, una ama de casa convertida en productora de cine y música, y Bob Duff, el dueño de una cadena de tiendas de conveniencia en Texas. Después de su hermana, Haylie, Duff ingresó a clases de ballet y audicionó para producciones teatrales locales con su hermano a una edad temprana. "Siempre quise ser como mi hermana mayor, Haylie", recordó Duff más tarde. "Cuando aprendió a andar en bicicleta, yo también tuve que hacerlo. Si ella tomaba clases de ballet, yo también. También tomé clases de canto porque lo hizo. Todo se volvió más intenso hasta que se convirtió en una carrera para los dos".

A la edad de seis años, Duff fue elegida junto a su hermana en una producción de BalletMet Columbus de The Nutcracker Suite en San Antonio. Fue una experiencia positiva para las dos chicas, quienes, a su vez, aspiraban a actuar profesionalmente. En 1993, se mudaron a California con su madre, quien comenzó a administrar sus carreras. A partir de los ocho años, Duff también fue educada en casa por su madre.

La incipiente actriz tuvo su primera gran oportunidad en Hollywood cuando consiguió el papel principal de Wendy, protagonizando frente a un fantasma animado en la película de 1998 Casper Meets Wendy.

Lizzie McGuire

En 2000, Duff fue elegido para una nueva comedia de situación, Daddio. Trabajó en el programa junto a Michael Chiklis, quien dijo después de trabajar con ella por un día: "Esta joven será una estrella de cine". Desafortunadamente, Chiklis no fue la única opinión que importaba. Después de solo un episodio, el piloto, Duff fue eliminado de la serie por sus productores. Deprimida, Duff quería renunciar al mundo del espectáculo, pero su madre la alentó a no renunciar a su sueño. La semana siguiente, consiguió el papel principal en un nuevo programa de Disney Channel titulado Lizzie McGuire.

Lizzie McGuire pronto se convirtió en un éxito desbocado, haciendo que Duff, actuando como su personaje principal, fuera un nombre familiar. La joven actriz fue especialmente popular entre el grupo de adolescentes, aunque su base de admiradores pronto se extendió a todos los rangos de edad: "No creo que Disney Channel nos dé suficiente crédito para el rango de edad que Lizzie McGuire realmente tiene", dijo Duff una vez. "Los estudiantes universitarios se acercan a mí, abuelos, personas famosas". Después de protagonizar 65 episodios durante dos temporadas, Duff repitió el papel de McGuire para The Lizzie McGuire Movie de 2003. La película fue increíblemente exitosa, recaudando más de $ 55 millones en todo el mundo.

El éxito de Duff con Lizzie McGuire la llevó a trabajar en otras facetas con Disney, como protagonizar la película Cadet Kelly 2002 de Disney Channel y lanzar un álbum, Santa Claus Lane, para el sello musical de la compañía. En 2003, Duff y Disney iniciaron negociaciones para una extensión de la franquicia de Lizzie McGuire, pero las conversaciones se interrumpieron por disputas salariales y el espectáculo terminó el año siguiente.

En agosto de 2019, se anunció que Duff volvería a encabezar un reinicio de Lizzie McGuire para el nuevo servicio de transmisión Disney +. La versión actualizada contará con Lizzie en sus 30 años, haciendo malabarismos con las demandas de trabajo y relaciones, con viejos amigos y su alter ego animado de 13 años que también aparecerá.

Álbum debut de 'Metamorphosis'

El año 2003 fue muy ocupado para Duff, ya que la joven de 16 años protagonizó tres películas: Agent Cody Banks, The Lizzie McGuire Movie y Cheaper by the Dozen, y lanzó su primer álbum de estudio que no es de Disney, Metamorphosis. Con canciones escritas por Duff y su hermana, el álbum finalmente se convirtió en triple platino en los Estados Unidos. Por ahora, Duff había desarrollado una reputación como un ídolo adolescente y hacía comparaciones con la fallecida Annette Funicello, que había alcanzado la fama como la estrella del Club Mickey Mouse medio siglo antes.

Una historia de Cenicienta

En 2004, Duff protagonizó dos películas: A Cinderella Story, que tuvo un éxito moderado en la taquilla y Raise Your Voice, que bombardeó. Ese mismo año, la estrella lanzó su segundo álbum, el homónimo Hilary Duff, que obtuvo la certificación de platino, y lanzó su propia línea de moda, Stuff by Hilary Duff, que vio una distribución masiva a través de Target y K-Mart. (Más tarde lanzaría la línea de moda Femme para DKNY Jeans.) También en 2004, Duff comenzó a salir con el líder de Good Charlotte, Joel Madden; su relación terminaría en noviembre de 2006.

En 2005, Duff, que deseaba desesperadamente alejarse de la tarifa de interpolación para poder ser tomada en serio como actriz adulta, estaba intentando remodelar su imagen pública. Ella protagonizó The Perfect Man con Heather Locklear en 2005, y en Material Girls con su hermana Haylie en 2006, pero ambas películas bombardearon al público cinematográfico.

Dignity

El cuarto álbum de estudio de Duff, Dignity, fue lanzado en 2007 con aclamación crítica y comercial, elogiado por ofrecer un sonido más maduro y adulto que el de sus predecesores. Trabajando con la cantante y compositora estadounidense Kara DioGuardi, Duff co-escribió todas las canciones menos una en el álbum.

A Duff se le ofreció el papel principal en el reinicio de 2008 de la franquicia de televisión 90210, pero pasó por el papel, prefiriendo hacer un movimiento definitivo desde su imagen de la escuela secundaria. Luego apareció en la sátira política War, Inc. (2008) junto a John Cusack.

Películas independientes

Continuando con sus esfuerzos para reforzar su imagen de actriz seria, Duff ha aparecido en varias películas independientes en los últimos años. En 2009, protagonizó el drama independiente De acuerdo con Greta con Melissa Leo y Ellen Burstyn, y en el drama cómico Stay Cool con Winona Ryder, Jon Cryer y Chevy Chase. Duff luego fue elegida junto a Val Kilmer y Kris Kristofferson en Bloodworth de 2010, y más tarde apareció en la comedia de 2012 She wants me, junto con Josh Gad y Charlie Sheen.

Duff también ha seguido apareciendo en la pequeña pantalla, interpretando a Lane Daniels en la película de televisión de 2010 Beauty & the Briefcase y protagonizando varias series, incluyendo Gossip Girl, Community, Raising Hope y Two and a Half Men.

Serie de TV Younger

En 2015, Duff firmó para interpretar el papel de Kelsey Peters en la serie de televisión Younger, junto a Sutton Foster. El éxito de la primera temporada ha llevado a la longevidad del programa y marca el primer papel importante de Duff en la televisión desde que era una actriz preadolescente en Lizzie McGuire.

Breathe In. Breathe Out

Duff lanzó su quinto álbum de estudio, Breathe In. Breathe Out., En la primavera de 2015 con sus singles "Chasing the Sun", "All About You" y "Sparks".

The Haunting of Sharon Tate

Indicando que realmente se había movido mucho más allá de la imagen de la princesa de Disney, Duff a principios de 2018 reveló que protagonizaría una película como Sharon Tate, la actriz asesinada por los seguidores de Charles Manson en 1969. El anuncio no fue del agrado de Tate hermana Debra, quien criticó la idea de hacer una película sobre los asesinatos de Manson como "sin clase" y "explotadora". The Haunting of Sharon Tate obtuvo críticas en su mayoría negativas, aunque también obtuvo algunas victorias en el Hollywood Reel Independent Film Festival 2019.

Activismo y filantropía

Fuera de su carrera de actuación, Duff está muy involucrada con organizaciones benéficas, especialmente aquellas que se centran en los derechos de los animales y los niños. En 2005, donó $ 250,000 para ayudar a las víctimas del huracán Katrina y alentó a sus fanáticos a que también lo hicieran.

Mientras mira hacia el futuro, Duff sigue siendo muy consciente de las oportunidades inusuales que le permitieron alcanzar una gran cantidad de éxito a una edad temprana, diciendo: "Me pregunto cómo habría sido la vida de tener una vida diferente. A veces deseo No siempre me observaron o no tuve que preocuparme por que me vieran en algún lado. Pero he experimentado cosas que otras chicas no han experimentado. He viajado, soy financieramente independiente, tengo una hermosa casa y estoy feliz con mi trabajo. No tengo que luchar con las preguntas que hacen muchas otras mujeres ".

Duff también espera desafíos y oportunidades de crecimiento, tanto en su carrera como en su vida personal. "Quiero crecer como persona y quiero cometer errores", afirmó. "Yo también soy humano. Así que creo que he llegado a un lugar donde realmente soy yo mismo".

Familia

El 14 de agosto de 2010, Duff se casó con su novio de toda la vida, Mike Comrie, un jugador profesional de hockey para los Pittsburgh Penguins de la Liga Nacional de Hockey.

El 20 de marzo de 2012, Duff dio a luz al primer hijo de la pareja, su hijo Luca Cruz Comrie. En una entrevista de 2013 con el programa Today, Duff declaró que estaba "obsesionada" con ser madre. "Es muy humilde. Se trata de él ... Es su mundo. Solo estamos viviendo en él", dijo. "Siento que mi corazón se ha hinchado. No sabía que podía amar algo tanto. Y eso se vuelve cada vez más intenso a medida que envejece".

Después de que Duff y Comrie se divorciaran en 2016, la actriz dio la bienvenida a su hija Banks Violet Bair con su novio, el músico Matthew Koma, en junio de 2018. La pareja se comprometió en mayo de 2019 y se casaron ese diciembre.