¿Quién es Frida Sofía? la controversial hija de Alejandra Guzmán

Frida Sofía es una de las jóvenes “hijas de famosos” más controversiales que hay en el mundo del espectáculo, y es que la joven de 29 años nacida en la Ciudad de México, ha ganado lugar en los titulares debido a sus polémicas.

La única hija de la rockera Alejandra Guzmán es producto de su relación con Pablo Moctezuma, con quien últimamente ha tenido una relación más cercana, debido a las polémicas que tiene con su madre

En los últimos años está buscando conseguir un lugar en el mundo de la música y las redes sociales, e incluso estrenó el sencillo “Ándale” al cual le fue muy bien, ya que lo presentó en una entrega de premios en vivo.

Sin embargo, Frida Sofía ha destacado más por sus escándalos, pues la nieta de Silvia Pinal no se calla nada, por ello en La Verdad Noticias, queremos darte a conocer más a detalle, los escándalos que ha protagonizado la también influencer.

¿Qué pasó con Frida Sofía?

Aunque forma parte de la Dinastía Pinal, Frida Sofía se quiere cambiar el apellido

Aunque Frida Sofía forma parte de una de las Dinastías más talentosas de la televisión mexicana, es decir, “La Dinastía Pinal”, ella se ha mantenido alejada de este núcleo familiar.

En primera instancia tuvo problemas con su “sobrina/prima” Michelle Salas, hija de Luis Miguel, con quien se comparaba, y con quien arremetía con dimes y diretes por las redes sociales. Estas supuestas peleas con la hija de Stephany Salas le valieron que la matriarca y primera actriz Silvia Pinal tomara partido, o eso es lo que Frida ha declarado en entrevistas.

A raíz de la rivalidad que tiene con la nieta de Sylvia Pasquel, la joven cantante se ha mantenido alejada de su familia, además de que no puede regresar a México, donde actualmente vive “La Dinastía Pinal”.

Estas peleas con varios integrantes de la mencionada familia de famosos, ha hecho que la joven no se sienta parte del núcleo, e incluso Frida Sofía afirma que se quiere quitar el apellido, y cambiarlo por “Félix” como la primera actriz María Félix.

Otra de las razones por las cuales se ha alejado del núcleo familiar son las supuestas adicciones que tuvo la rockera Alejandra Gúzman durante la infancia y juventud de su hija, pues supuestamente no podía pasar tiempo de calidad con la cantante, ya que esta estaba bajo la influencia del alcohol y sustancias alucinógenas, lo que la desanimaron.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Frida Sofía y Alejandra Guzmán no concretaron su reconciliación

Como te informamos previamente, las diferencias entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán nacen supuestamente de las presuntas adicciones de la rockera, sin embargo, aunque con el paso de los años ambas trataron de mantener una relación amorosa, disfrutando de tiempo juntas, y hasta compartiendo imágenes en redes donde se ven como el ejemplo perfecto de Madre e Hija, en los últimos años pareciera que todo se ha ido a la basura.

Su pleito mediático más fuerte comenzó hace un par de años, después de que la influencer revelara a través de sus redes sociales que su mamá le estaba robando el novio, esto tratándose de Christian Estrada, la última ex pareja de la nieta de Silvia Pinal.

Y es que en varias ocasiones se vio a la rockera y al competidor de Guerreros 2020, juntos en situaciones comprometedoras, incluso luego de que Frida ya había terminado su relación con él.

Posterior a sus declaraciones comenzó el debate, pues la intérprete de “La Plaga realizó comentarios sobre su hija, e incluso Christian Estrada confesó que su ex pareja había abortado a su hijo, lo que presuntamente llevó la relación al fracaso.

Sería supuestamente por ello que la rockera y su ex yerno tenían una relación “Cordial”, y el también actor e influencer deportivo negó que hubiera una relación romántica, sino solo de respeto y agradecimiento.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía

La discusión fue tomando otro rumbo, pues Alejandra Guzmán llegó a reclamarle a frida que gracias a ella tiene un departamento y una pensión, a lo que la joven respondió que “Después de haber hecho Playboy nunca más le pidió dinero a su mamá” y que el departamento había sido un regalo suyo, por lo que no tenía nada que reclamar.

Aunque hace unas semanas las diferencias parecían tener cerca el final, luego de una llamada que hizo Sofía a su madre en el programa Despierta América, en donde ambas hablaban de la intención de reconciliarse, todo se fue a la basura luego de que la rockera emitiera unos comunicados, asegurando que fue una víctima de esa llamada, y hasta tachó a su hija de llorar “Lágrimas de cocodrilo”.

Al respecto, la nieta de Enrique Guzmán dijo que los comunicados de su madre solo provocaron que perdiera el interés, y que sus intenciones eran sinceras. Por ahora no se tienen más actualizaciones con respecto a la relación entre Guzmán y su hija.

¿Quién es el papá de Frida Sofía?

Pablo Moctezuma es el papá de Frida Sofía

Frida Sofía es hija de Pablo Moctezuma, un hombre que mantuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán por varios años y aunque duraron mucho tiempo, nunca se casaron. La pareja se conoció en un evento ya que el hombre trabajaba como productor en los noventas y para el año 1992 nació Frida. Sin embargo la relación de sus padres no funcionó y el papá de Frida Sofía estuvo alejado muchos años en la infancia de la famosa.

Pablo es hijo de Estela y Cayetano Moctezuma. La abuela de Sofía era conocida en el ámbito restaurantero por ser propietaria de Casa Dorada, Candelero y Salamanca.

Cabe mencionar que debido a los múltiples pleitos de sus padres, Frida no lleva el apellido de su papá y en recientes declaraciones mencionó que tampoco le gusta llevar el apellido Guzmán. “Me quitaron mi identidad”, concretó en la entrevista, haciendo referencia a que ella no eligió no tener el apellido de su padre.

Frida Sofía y Enrique Guzmán

Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de acoso sexual

En uno de sus más recientes escándalos, la hija de Pablo Moctezuma arremetió contra su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso sexual, presuntamente, desde que tiene 5 años.

Fue a través de una entrevista con el periodista de “Imagen Televisión” Gustavo Adolfo Infante, que la cantante dijo en exclusiva que el papá de Alejandra Guzmán la “manoseaba”, y lo tachó de ser un hombre abusivo y “asqueroso”.

“Enrique Guzmán siempre fue un hombre muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó desde los 5 años”, dijo.

Ante tales declaraciones, el también papá de Enrique Guzmán Pinal, respondió a través de redes sociales, quien se dijo preocupado por la salud mental de su nieta.

Esta no es la primera vez que hay problemas entre Frida Sofía y Enrique Guzmán, pues en 2020 también hubo escándalos por el tema de la “pensión” que supuestamente le pasaba el rockero a su nieta, y como esta le fue retirada por los escándalos mediáticos con Alejandra Guzmán.

Aunque en un principio entre ambos hubo una relación llena de cariño (O al menos eso es lo que mostraban ante los medios) esta ha ido perdiendo las bases, y definitivamente, ahora la joven y el cantante tendrán que esclarecer lo que ocurre con las graves acusaciones sobre el presunto abuso sexual.

Por lo pronto, el equipo de La Verdad Noticias intentó comunicarse con el cantante, sin embargo, gente de su confianza aseguró que el intérprete no busca dar declaraciones por el momento.

Escándalos de Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán también arremetió contra Chiquis Rivera

La hija de Alejandra ha sido controversial desde muy joven, la prensa ha sido testigo de varios escándalos que involucran a otras personalidades del espectáculo como Itatí Cantoral, Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez y cada integrante de su familia. Además que las redes sociales de Frida se han convertido en el lugar ideal para publicar fuertes declaraciones.

Pleito entre Frida Sofía e Itatí Cantoral

Tras un mensaje poco afortunado de Cantoral, en el que opinó sobre el pleito entre Frida y Alejandra, se desembocó otra tanda de ataques de la joven, quien llegó a llamar "borracha" a Itatí.

Ataque a Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

A raíz de un encontronazo que tuvieron en la entrega de los Premios de la Radio en Dallas, Texas, Frida se fue con todo contra la hija de Jenni Rivera y el pleito dio mucho de qué hablar a la prensa. La hija de Alejandra Guzmán se fue a la yugular en contra de Chiquis y su ex esposo.

Frida y Michelle Salas se enfrentaron públicamente

La nieta de Enrique Guzmán parecía haber olvidado sus pleitos con Michelle Salas, pero los retomó públicamente y la retó a someterse a un concurso de inteligencia. "Pero si nos quieren comparar, a mí me encantaría eso. ¿Por qué no nos ponen así como en '100 Mexicanos Dijeron'? Michelita, chata hermosa, ¿por qué no te presentas…? Ándale mi amor, para que nos comparen", dijo durante una entrevista.

Frida Sofía y su familia

Frida Sofía ha aprovechado entrevistas y sus redes sociales para arremeter contra cada integrante de su familia, desde su madre, Alejandra Guzmán, hasta su abuelo, Enrique. En estos foros ha hecho fuertes declaraciones como hablar de las adicciones de su madre hasta los mensajes de su abuelo en donde le pide pensar antes que hablar.

