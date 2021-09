¿Sabes quién es Erika en la serie de Luis Miguel? La actriz Camila Sodi interpreta a este personaje que en la vida real se trata de Issabela Camil, quien mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel durante unos siete años.

Conocida como Erika Ellice Sotres Starr, nombre real de este personaje, apareció por primera vez en la primera temporada de la serie, cuando ella y el ‘Sol’ eran apenas unos niños.

Si deseas conocer más acerca del reparto de la Serie de Luis Miguel, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información acerca de uno de los grandes y más importantes amores del cantante en la época de los 90 's.

¿Quién es Erika en la serie de Luis Miguel y qué relación tuvo con el cantante?

Erika y Luis Miguel en la serie

Issabela Camil o Erika, como muchos la identifican en 'Luis Miguel: la serie’, era una mujer discreta, sí, pero siempre intentó acompañar al cantante mexicano. Es más, estuvo en las grabaciones del ‘Sol’ en Los Ángeles, California, pero lamentablemente su relación no pasó de los seis años (1989-1995).

Muchos aseguran que la actriz mexicana fue el gran amor de Luis Miguel, pero este no le dio el lugar que le correspondía, así que ella decidió dar un paso al costado y seguir con su camino hasta que encontró el amor en Sergio Mayer, su actual esposo.

¿Quién era el novio de Erika en Luis Miguel, la serie?

¿Quién es el novio de Erika en la serie de Luis Miguel?

El “novio celoso” de Erika, una de las ex novias de Luis Miguel, que no soportaba a Luis Miguel (según la serie) es uno de los personajes que no es querido por los fans, pero que se redimió al ayudarlo en la búsqueda de su madre.

“Fede” según los datos proporcionados por el portal “Cuna de Grillos” es hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, quien fue huésped de Los Pinos de 1982 a 1988.

Y según lo publicado fue el cuarto de los cinco hijos que procreó el expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado con su esposa Paloma Cordero.

¿Quién es Jaime Camil en Luis Miguel, la serie?

Jaime Camil es el hijo de Jaime Camil Garza, esposo de Tony Star, madre de Issabela Camil o Erika, novia de Luis Miguel en los años noventa. Jaime era muy amigo de ‘El Sol’, sin embargo se distanciaron.

