¿Quién es Emilio Vitolo, la misteriosa cita de Katie Holmes?

¿Hay amor en el aire para Katie Holmes? La actriz de 'Batman Begins', quien estuvo casada con Tom Cruise durante seis años, podría volver a estar en el juego de las citas.

Recientemente, TMZ publicó algunas fotos de la actriz de 41 años en la que se la podía ver bebiendo vino, ruborizándose y coqueteando con un hombre misterioso en un restaurante mediterráneo llamado "Antique Garage" en la ciudad de Nueva York. El tipo fue luego identificado como Emilio Vitolo, un chef de la ciudad.

Katie Holmes en su cita con el chef, Emilio Vitolo

Katie Holmes, ex- estrella de Dawson´s Creek se veía elegante pero casual mientras pasaba el rato con el restaurantero de 33 años en un restaurante del SoHo el martes 1 de septiembre por la noche con una camiseta sin mangas gris informal y jeans azules.

Emilio Vitolo también lució un look informal con una camiseta blanca clásica y jeans de mezclilla azul oscuro. Se podía ver a los dos sonriendo, riendo y mirándose a los ojos en varias fotos de paparazzi.

¿Quién es el nuevo novio de Katie Holmes?

Con las nuevas fotos captando la atención del mundo, los fanáticos no pueden dejar de preguntarse quién es Emilio Vitolo.

Según su biografía de Twitter, se llama a sí mismo un "actor / restaurantero y se dice que es parte de una familia centrada en la comida.De acuerdo a una historia de InStyle del 2019 sobre su restaurante Emilio's Ballato, su padre Emilio Vitolo Sr. ha sido dueño del lugar en SoHo desde principios de los 90 y ha empleado a todos en la familia a lo largo de los años.

Todo un éxito con su talento culinario, Emilio Vitolo Jr., es conocido por sus clásicos culinarios como los exclusivos Spaghetti al Pomodoro, Tagliatelle alla Bolognese y Linguine alle Vongole.

Su restaurante es bastante popular entre el círculo de celebridades con la asistencia de personas como Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna y Bradley Cooper. También tiene algunos créditos televisivos bajo la manga, incluidos cameos en 'Inside Amy Schumer', 'Royal Pains' y 'HS10: The Bronx' junto con películas como 'The Birthday Cake' y 'The Right to Live'.

Emilio Vitolo podría ser la nueva pareja de Holmes tras rompimiento con su prometida

Si bien Emilio Vitolo fue visto con Katie Holmes, no está claro si fue una cita romántica o una reunión informal. De hecho, es probable que sea lo último. Una fuente de E! señala que Vitolo está en una relación comprometida con Rachel Emmons, la diseñadora de Anna Rachel Studio.

Aparentemente, Rachel Emmons compartió una foto de sí misma con una chaqueta vaquera con las palabras "Sra. Vitolo" pintadas en la espalda. Además, subtituló esa publicación: "Futura Sra."

¿Katien Holmes causó la ruptura de Rachel Emmons y Emilio Vitolo?

El mismo informe también afirma que el dúo fue visto por última vez en una publicación en las redes sociales juntos el 23 de agosto y nunca ha hecho un anuncio oficial de compromiso.

Otra fuente le dijo a InTouch que, "Emilio y su prometida Rachel Emmons rompieron su compromiso muy recientemente", y agregó: "Emilio se está enfocando en su restaurante". Sin embargo, hablando de los rumores de romance con Katie Holmes, la fuente dijo: "No es nada serio [entre ellos] todavía", y confirmó que la pareja había estado "en algunas citas" pero que solo se estaba "divirtiendo".

Curiosamente, Emilio Vitolo también trabajó con Bella Hadid en 2015 para el video musical 'Into The Night' de su ex novio The Weeknd. "#tbt trabajando en‘ In The Night ’... ¡qué divertido inicio! @bellahadid @abelxo @_brthr_", subtituló una publicación de Instagram, según The Hollywood Life.

¿Qué te parece el nuevo romance de Katie Holmes?, ¿Crees que haya boda en el futuro? Dinos en los comentarios.