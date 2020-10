¿Quién es Elizabeth, la musa de V BTS de la cual todos hablan?

Este día en La Verdad Noticias hablaremos de Elizabeth, la musa de V de BTS que ha dejado confundimos y causado mucha intriga entre los fans de Kim Tae Hyung, desde que éste la nombró.

Y es que recordemos cómo todo comenzó. BTS lanzó el nuevo video detrás de cámara de su MV “Black Swan”, en aquel momento los miembros se transforman en actores musicales en el Teatro de Los Ángeles.

Pero que tiene que ver todo esto con la desconocida musa de V de BTS llamada Elizabeth, la cual provocó que los fans del grupo de K-pop de todo el mundo se hicieran la pregunta ¿Quién es Elizabeth y por qué no soy yo la musa?

Descubriendo la musa de V

Resulta que el 24 de octubre, V se sumergió tanto en el juego de roles cuando cantó "This is the Moment" de Jekyll & Hyde y un fragmento llamado “Nessun Dorma” de Turandot que habla de una musa misteriosa que el miembro de BTS dijo “Elizabeth, nos volveremos a encontrar”.

La incógnita pareciera haberse esfumado, pero resulta que ni Jekyll & Hyde ni Turandot tienen un personaje llamado Elizabeth, entonces, ¿quién es ella?

Ante tal cuestión los fanáticos pensaron que podría ser el personaje principal de Elisabeth, un musical de habla alemana sobre la vida y muerte de la emperatriz Elisabeth de Austria, esposa del emperador Francisco José I.

V de BTS tiene una musa llamada Elizabeth, aquí los detalles.

Las actrices Ok Joo Hyun y Kim So Hyun interpretaron a Elisabeth en una producción surcoreana del musical de 2018, mientras que Leo de VIXX, Kim Junsu de JYJ y el amigo cercano de V, Park Hyung Sik, interpretaron a Der Tod, también conocido como “The Death (La Muerte)”.

Aunque la trama del musical gira en torno al romance ficticio entre Elisabeth y Der Tod a lo largo de su vida. Si Elisabeth regresa a Corea, ¡Kim Tae Hyung sería un candidato fantástico para Der Tod!

¿Te imaginas que V de BTS se convierta en Der Tod? pero sea lo que sea aquí te dejamos el video detrás de cámaras y te garantizamos que no te arrepentirás.